[이코노 브리핑] 하나銀, 3분기 퇴직연금 적립금 증가 1위 외

하나銀, 3분기 퇴직연금 적립금 증가 1위

하나은행은 올해 3분기 누적 은행권 퇴직연금 적립금 증가 1위를 달성했다고 22일 밝혔다. 금융감독원에 따르면 지난달 말 하나은행의 퇴직연금 적립금은 총 44조1083억원으로, 개인형퇴직연금(IRP) 2조6583억원과 확정기여형(DC) 1조1586억원이 증가해 전년 말 대비 3조8349억원 증가했다. 하나은행은 2023년, 2024년 2년 연속 전 금융권에서 퇴직연금 적립금 증가 1위를 기록했고 올해 분기마다 은행권 적립금 증가 1위를 달성했다. 아울러 올해 3분기 확정기여형 원리금비보장 부문 운용 수익률에서도 17.18%로 시중은행 1위를 기록했다.

‘유류세 인하’ 2개월 연장… 인하율은 낮춰

정부는 유류세 한시적 인하 조치를 12월31일까지 연장한다고 22일 밝혔다. 다만 휘발유에 대한 인하율은 기존 10%에서 7%로, 경유와 액화석유가스(LPG)부탄에 대한 인하율은 15%에서 10%로 축소했다. 이번 조치로 인하 전 세율 대비 ℓ당 휘발유는 57원, 경유 58원, LPG부탄 20원의 가격 인하 효과가 2개월간 유지된다. 기획재정부는 “유가 및 물가 동향, 재정에 미치는 영향 등을 고려했다”고 설명했다. 이를 위해 정부는 ‘교통·에너지·환경세법 시행령’과 ‘개별소비세법 시행령’ 개정안을 입법예고하고, 다음달 1일부터 시행할 예정이다.

임종룡, 美서 ‘우리금융식 굿윌스토어’ 강연

우리금융그룹은 임종룡 회장이 지난 16일 미국 메릴랜드주 록빌의 굿윌스토어 본사에서 ‘우리금융식 굿윌스토어’ 사업모델에 대해 강연했다고 22일 밝혔다. 이번 방문은 ‘우리금융식 굿윌스토어’가 발달장애인 일자리 생태계 구축의 성공모델로 인정받아 굿윌스토어 본사의 공식 초청으로 성사됐다. 임 회장은 강연에서 우리금융과 굿윌스토어의 협력 프로젝트 성과를 소개하고, 취약계층의 금융 접근성 강화 방안 등을 제시했다.