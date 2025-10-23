LS전선, 심해 원유 이송 기술 개발 나선다

노르웨이·佛 에너지 기업과 협력

2028년부터 히팅 케이블 공급

LS전선은 노르웨이의 딥오션, 에퀴노르, 아커BP, 프랑스의 토탈에너지스 등 글로벌 에너지 기업들과 차세대 해저 원유 이송 기술인 ‘전기 가열식 해저 파이프라인’을 공동 개발한다고 22일 밝혔다.



이 기술은 기존 외부 열선 방식이 아닌 파이프라인 내부에 히팅 케이블(열선)을 삽입해 바닷속 저온에서도 원유가 응고되지 않도록 하는 방식으로, 심해 유전 개발의 새로운 표준으로 주목받는다.



LS전선은 이 시스템의 핵심 부품인 히팅 케이블을 개발해 2028년부터 단독으로 양산, 공급할 계획이다. LS전선의 히팅 케이블은 극저온과 고수압 등 극한 해양환경에서도 견딜 수 있도록 설계됐으며 실증 시험을 통해 성능과 신뢰성을 검증할 예정이다.



내부 케이블 삽입식은 설치가 단순해 시공 기간을 단축할 수 있고 비용은 약 35%, 탄소 배출은 약 30% 줄일 수 있다. 최대 수심 3000m, 길이 30㎞ 구간까지 설치할 수 있고, 소형 무인잠수정(ROV)을 활용해 케이블 구축이 가능하다.