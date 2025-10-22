튀르키예軍, 6·25 참전 75년 행사

튀르키예군이 한국전쟁에 파병한 첫 부대가 참전 75주년을 기념하는 행사를 가졌다.



21일(현지시간) 주튀르키예 한국대사관에 따르면 튀르키예군 제65기계화보병여단은 20일 튀르키예 서북부 크르클라렐리의 여단 기지에서 ‘튀르키예군 6·25전쟁 참전 기념의 날’ 행사를 열었다. 이 행사는 튀르키예가 한국전쟁에 파병한 첫 부대인 육군 65여단이 1950년 10월19일 부산항에 도착한 것을 기념해 매년 개최된다.



행사에는 생존 참전용사 4명과 그 가족, 알리 아이든 토론 65여단장 등 튀르키예군 약 500명이 참석했다. 한국 측에서는 이우성 주이스탄불 한국총영사, 이심표 주튀르키예 국방무관, 오수용 튀르키예참전용사기념사업회 사무총장 등이 자리했다.