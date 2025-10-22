식을 줄 모르는 ‘케데헌’ 인기 …캐릭터 인형·게임도 나온다

최근 전 세계를 강타한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’를 인형, 게임으로도 만나볼 수 있게 된다.



넷플릭스는 21일(현지시간) 미국 유명 완구 기업 마텔, 해즈브로와 케데헌 지식재산권(IP) 사용 계약을 맺었다고 발표했다. 마텔은 바비인형으로, 해즈브로는 트랜스포머로 각각 유명하다.



이번 계약을 계기로 마텔과 해즈브로는 케데헌 캐릭터를 활용해 인형은 물론 피규어, 액세서리, 게임 등 다양한 상품을 출시할 예정이다.



마텔은 첫 제품으로 케데헌의 주인공인 걸그룹 헌트릭스 인형 3종 세트를 출시한다. 해즈브로는 보드게임 ‘모노폴리 딜: 케이팝 데몬 헌터스’를 첫 제품으로 내놓을 예정이다.



이번 계약에는 케데헌을 지속적인 가치 창출이 가능한 ‘살아있는 IP’로 확실히 만들겠다는 넷플릭스의 의지가 담긴 것으로 풀이된다.