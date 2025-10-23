“로맨스스캠 총책이 직접 전화 걸어 적색수배 항의… 직원들 이름 불러줘”

120억 사기 캄보디아 조직 실체 첫 확인 김필진 경위



주범 부부 위치 특정 결정적 계기

“선교활동 父 따라와” 범행 부인도

프놈펜 수감… 송환 9개월째 지연

“범죄 사실을 완강히 부인하며 끝까지 뻔뻔한 태도를 보이더군요.”

울산 남부경찰서 김필진(44·사진) 경위는 120억원대 캄보디아 로맨스스캠(연애빙자사기) 조직 총책 강모(31)씨 부부 실체를 처음 밝혀낸 수사관이다. 인터폴에 강씨 부부에 대한 적색수배를 요청한 이도 김 경위다.

2개의 고소사건 수사 과정에서 김 경위는 동일 조직의 범행임을 확인하고 전국 각지 경찰서 수사관들에게 직접 연락해 사건 이송을 요청했다. 미제로 종결된 사건들도 재검토 대상에 포함됐다.

그렇게 모인 사건은 81건에 달했고, 그는 이를 통해 강씨 부부가 총책으로 있던 캄보디아 기반 사기단을 밝혀냈다.

김 경위는 20일 세계일보와 인터뷰에서 강씨와의 첫 통화를 잊지 못한다고 말했다. 김 경위와 강씨와의 통화는 지난해 11월. 여권 재발급을 위해 주캄보디아 한국대사관을 찾았던 강씨가 자신에 대한 적색수배가 내려진 것을 알게 된 자리에서 김 경위에게 전화를 걸었다 했다.

캄보디아 프놈펜에 위치한 주캄보디아 대사관. 연합뉴스

김 경위는 “당시 강씨는 ‘내가 왜 적색수배냐, 잘못한 게 없다’며 격앙된 반응을 보였다”면서 “한국에서 있었던 주가조작 사건 때문일 수도 있다고 귀국을 유도했다”고 말했다. 김 경위는 “혹시 로맨스스캠에 연루된 건 아니냐”고 조심스레 묻자 강씨는 잠시의 망설임도 없이 “나는 아니다. 박○○, 나○○, 신○○이 한다고 들었다”고 답했다.

강씨가 언급한 인물들은 모두 조직 내에서 피해자 유인이나 인사·관리업무를 담당하던 핵심 부하직원들이었다.

강씨는 “(범죄조직으로부터 자기네) 직원으로 들어오라는 제안을 여러 번 받았지만, 범죄인 줄 알아서 가지 않았다”, “나는 선교활동하는 아버지를 따라왔을 뿐”이라고 부인했다고 김 경위는 혀를 내둘렀다.

김 경위는 이후 강씨의 자진귀국을 지속 설득하는 한편 대사관 측에 “적색수배자가 도주하지 않도록 붙잡아 달라”는 취지로 요청했다.

하지만 대사관 측은 “우리 국민이 수배자라고 해서 대사관에 경찰을 불러 체포하는 것은 무리인 데다 모양새도 좋지 않다”고 밝힌 것으로 전해졌다. 현재 강씨는 캄보디아 수도 프놈펜 구금시설에 수감 중이지만, 송환 절차는 9개월째 지연되고 있다.