‘한국판 CES’…2025 미래혁신기술박람회 22일 개막

‘2025 미래혁신기술박람회(FIX 2025)’가 22일 개막했다.

FIX 2025는 인공지능 전환(AX)을 비롯해 미래 모빌리티, 로봇, 인공지능(AI)·빅데이터·블록체인(ABB) 분야의 최첨단 신기술과 산업 동향을 소개하는 통합플랫폼 행사다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장이 개회사를 하고 있다. 대구시 제공

‘이미 시작된 미래, 올 온 에이아이(All on AI)’를 주제로 25일까지 열리는 이번 박람회에는 국내외 585개 기업이 2000부스 규모로 참가한다. 이는 지난해 행사 보다 약 40개 사가 증가한 것으로 해외 업체 비중도 작년 14％에서 올해는 20％로 늘었다.

개막식에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯해 강희업 국토교통부 제2차관, 이승렬 산업통상부 산업정책실장, 이만규 대구시의회 의장, 이인선 국회의원(국민의힘 대구시당위원장) 등 주요 인사와 브라이언 맥머레이 GMTCK 사장, 장 피에르 유니버설로봇 최고경영자, 김윤기 HL로보틱스 대표 등 국내외 귀빈 130여 명이 참석했다.

개막식과 함께 열린 라인투어는 엑스코 동·서관을 오가며 다양한 국내외 혁신 기술을 체험할 수 있는 기회로 마련됐다. 티머니의 ‘태그리스 결제시스템’ 전시 부스를 시작으로, 차세대 수소·전기차 라인업이 총출동한 현대자동차, HL로보틱스의 자율주행 주차로봇 시연, AI이동혁신관, 도심항공교통(UAM) 특별관, K-휴머노이드의 자존심 ‘에이로봇’과 국내 최초로 선보이는 유니트리의 ‘휴머노이드 복싱’ 시연 등 다양한 기술을 선보였다.

‘FIX 2025’ 참석자들이 개막식 이후 전시장 투어를 하고 있다. 대구시 제공

오후에는 UAM 분야에서 전 세계적으로 주목받고 있는 샤오펑 에어로 왕담 부사장의 ‘3D(차원) 모빌리티로 개척하는 미래’ 기조강연을 시작으로, 토종 생성형 AI 서비스 플랫폼 국내 1위 기업 뤼튼테크놀로지스의 이세영 대표, 협동로봇 세계 1위인 유니버설로봇의 장 피에르 대표, LG전자 로봇연구소 백승민 소장, 국내 휴머노이드 분야 권위자 한재권 교수, 딥러닝 창시자 제프리 힌튼 교수가 공동 설립한 벡터AI연구소의 고탐 카마스 교수 등 각 분야 최고 권위자들의 강연이 이어졌다.

행사장을 찾은 참관객들은 샤오펑 UAM ‘X2’ 탑승 체험, 유니트리 휴머노이드 복싱 경기, 탑로보틱스의 휴머노이드 축구 시연 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 경험했다.

모빌리티관이 있는 동관 로비에서는 세계 최초로 컨베이어벨트에서 대량 생산된 포드 T모델부터 영화배우 제임스 딘이 탔던 포르쉐 356까지 다양한 클래식카 전시와 함께, 비와이디(BYD)·현대차·모트렉스 등 전기차 시승 행사도 진행됐다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장은 개회사를 통해 “FIX 2025는 단순한 전시회가 아니라, 그동안 대구시가 추진해 온 산업구조 재편의 결실을 바탕으로 대구의 산업혁신 비전을 공유하는 자리”라면서 “미래모빌리티와 로봇 중심의 지역산업 인공지능전환(AX) 이 성공적으로 이뤄질 수 있도록, 산·학·연과 함께 힘을 모아 최선을 다하겠다”고 말했다.