“모든 존재 목소리 담는 게 문학의 역할”

‘박경리문학상’ 인도 작가 고시

“韓, 세계 문화의 선구자… 새 지평”

“한국은 비(非)서구 국가에서 100년 넘게 찾아볼 수 없는 유례없는 큰 업적을 보여줬고, 이제 모든 면에서 세계 문화의 지도자가 되고 있습니다.”



장편소설 ‘유리 궁전’을 비롯해 탈식민주의 및 생태 문학의 지평을 넓혀온 공로로 제14회 박경리문학상을 수상한 인도 작가 아미타브 고시(69·사진)는 22일 수상 소감을 밝히면서 한국 문화가 이룬 성취를 이같이 강조했다.



고시는 이날 서울 중구 프레스센터에서 열린 박경리문학상 수상작가 기자간담회에서 “인도에서도 한류가 아주 큰 영향을 미치고 있다”며 “서구가 아닌 아시아 국가의 문화가 영향을 끼치는 것은 굉장히 놀라운 일”이라고 말했다.



인도 벵골 출신으로 영어로 작품 활동을 하는 그는 “지난 100년 동안 유럽 언어, 특히 영어로 작품을 쓴 작가들이 세계 문학계에서 지배적인 역할을 해왔지만, 다행히도 현재 상황이 변모하고 있다”며 “한강 작가가 노벨문학상을 받은 데서 알 수 있듯, 지평이 변화하고 있고, 인도 작가들도 대중에 존재를 알리고 있다”고 덧붙였다.



현실 문제를 작품에 담아온 고시는 기후 위기를 넘어서기 위해 인간이 아닌 존재들의 목소리에 귀를 기울여야 하고, 이 과정에 문학의 역할이 필요하다고 강조했다. 그는 “저는 작가로서 비인간적인 존재, 단순히 동물만 뜻하는 것이 아니라 식물도 포함한 모든 존재의 목소리를 회복해야 한다는 과제를 갖고 있다”고 말했다. 이어 “한강 작가의 소설 ‘채식주의자’에도 그런 생각이 담겨 있다”며 “비인간적인 존재의 목소리를 전달하는 에이전시(대행자) 역할을 작가들이 해야 한다”고 덧붙였다.