드론·헬기… 국내외 차세대 무인기 개발 선도 [K방산 특집]

대한항공

대한항공은 1977년 무인기 사업에 첫발을 들인 이래 꾸준히 무인기를 개발해 오고 있다. 처음 무인기 개발에 착수한 모델은 근접감시용 무인항공기인 KUS-7이다. 정부 주도 프로젝트에 참여해 2007년 KUS-7을 우리 기술로 개발하는 데 성공했다. 2009년에는 전술무인기 KUS-9(사진)을 잇달아 개발했다. 탄소섬유 복합재를 적용해 기본 무인기의 절반 수준으로 크기를 줄이고 비행시간을 늘리는 한편 활주로가 없는 산악 지형에서 이착륙 가능한 시스템을 적용했다. 대한항공의 KUS-7·9 개발은 민간 및 군수용 무인기 국산화의 중요한 기반이 됐다. 현재 군에서 운용 중인 사단정찰용 무인기 개발의 기초가 됐으며, 후속 군수 지원도 대한항공에서 담당하고 있다.



현재 대한항공은 무인기 전담 사업부를 운영하며 국내 무인기 개발을 선도하고 있다. 소형 드론부터 대형 무인기까지 다양한 플랫폼을 다룬다. 중고도 무인기(KUS-FS), 사단정찰용 무인기(KUS-FT), 다목적 무인 헬기(KUS-VH), 수직이착륙 무인기(KUS-VT) 등 군과 지방자치단체에서 실제로 활용하는 무인기 다수를 자체 개발했다.



특히 4년여에 걸쳐 개발한 사단정찰용 무인기는 국내에서 최초로 무인기 감항인증을 받았다. 이 무인기는 2014년 운용시험 평가 결과 전투용 적합 판정 및 국내 최초의 무인항공기 ‘형식 인증’을 동시에 획득했다. 부품 국산화율도 95%에 달해 해외 업체 의존도를 낮췄다는 중요한 의미를 갖는다.



대한항공은 해외에서 떠오르는 방산 기업들과도 적극 교류하며 입지를 넓히고 있다. 미국 안두릴과 맺은 임무자율화 기반 무인기 개발 협력이 대표적이다. 미국 실리콘밸리에 거점을 둔 안두릴은 인공지능(AI), 무인기 개발, 데이터 분석 등에 특화돼 방산 분야의 새로운 패러다임을 주도한다는 평가를 받는다.



대한항공은 지난 7월부터는 튀르키예 무인기 전문기업 바이카르와 손잡고 중형급 무인기 분야 협력방안을 논의하고 있다. 해외 유수 방산업체들과의 기술 협력으로 대한항공은 차세대 무인기 성장동력을 확보하고 해외 방산시장 진출에도 속도를 낼 계획이다.