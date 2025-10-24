천리안5호·SAR… 독보적 우주감시능력 눈길 [K방산 특집]

LIG넥스원

LIG넥스원은 24일까지 경기 일산 킨텍스에서 개최되는 서울 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX)에서 ‘변화의 50년, 도약할 50년’을 주제로 미래 항공·우주 분야(사진)를 선도할 차세대 기술 등을 공개했다.



최초의 민간주관 정지궤도 위성인 천리안5호, 초고해상도 합성개구레이더(SAR) 위성, 초소형 SAR 위성체계 등을 통해 자사의 뛰어난 우주 감시 능력을 선보였다. 장거리 지대공유도무기(L-SAM), 천궁-II, 해궁, 장사정포요격체계(LAMD), 신궁 등의 정밀유도무기와 더불어 순항미사일로부터 함정을 지키는 근접방어체계(CIWS)-II, 드론 위협에 대응하는 고출력 레이저발사장치 등의 솔루션을 제시했다.



국산 KF-21 전투기 무장체계도 공개됐다. 원거리 핵심 표적을 정밀 타격하는 장거리 공대지미사일을 중심으로 공중 근접전 생존성을 높일 한국형 단거리 공대공미사일, 비가시선 전투를 현실화할 장거리 공대공미사일도 선보였다. LIG넥스원이 자체 기획한 한국형 다목적 순항미사일(L-MCM), 대함과 대지 타격임무 및 통신과 재밍 등 비타격 임무수행이 가능한 모듈형 유도탄(L-MSM)과 해상표적을 원거리에서 신속·정밀 타격할 수 있는 KF-21 탑재용 공대함미사일도 모습을 드러냈다. 중형무인기 공통 플랫폼, 드론 탑재 공대지 미사일과 차세대 무인차량, 미래병사 플랫폼 등도 소개됐다.



‘하늘의 수호자’ 전자전기도 눈길을 끈다. 전자전기는 평시 적과 주변국의 위협신호를 수집·분석하고 전시에는 원거리 전자전 공격으로 적의 통합방공망과 무선지휘통제체계를 무력화시키는 항공전력이다. 또 전투기의 생존성과 임무성공률을 극대화하는 KF-21 통합전자전체계 구성품을 전시해 자사가 보유한 높은 수준의 전자전 능력을 소개했다. 인공지능(AI) 지휘통제체계도 선보였다. AI 플랫폼을 통한 전장상황인식과 다차원 미래형 지휘통제 공간을 구성해 감시정찰 자산에서 수집한 적 정보를 분석해 지휘관이 더 빠르고 정확한 판단을 할 수 있도록 지원하는 시스템이다.