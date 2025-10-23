"독도 해역서 동물성 플랑크톤 '요각류' 신종 2종 발견"

동물성 플라크톤인 '요각류' 신종 2종이 독도 해역에서 발견됐다.

국립호남권생물자원관은 올해 수행한 '독도 주변 해역 중형저서동물의 분류학적 연구'를 통해 이 같은 사실을 발견해 국제 학계에 보고할 예정이라고 23일 밝혔다.

요각류는 게·새우와 같은 갑각강의 한 분류군으로, 바다나 이끼 틈 등 물이 있는 거의 모든 환경에 분포한다.

개체 수가 많아 어류의 주요 먹이원으로 활용되며 '노를 젓는 다리가 있다(요각)'라는 이름처럼 헤엄치기에 적합한 형태의 다리를 갖고 있다.

몸 길이는 1~4㎜로, 매우 작아 현미으로만 관찰할 수 있고 현재 국내에는 1200여종이 보고됐다.

연구진은 지난달 초 독도 주변 암초와 모래 퇴적물에서 이번 신종 2종이 서식하는 사실을 확인했다.

두 종 모두 절지동물의 한 종류인 갈고리노벌레목에 속한다.

생물 분류체계는 과→속→종 순으로 계층화 돼있는데, 이 가운데 한 종은 기존 분류체계에는 없던 새로운 '과'로 제안할 수 있는 새 분류군이다.

나머지 한 종도 장군여왕노벌레과 내에서 새로운 '속'으로 제안될 만큼 형태적 특징이 뚜렷한 신종이다.

자원관은 "고립된 화산섬인 독도에서 독자적으로 진화한 요각류 신분류군 신종이 발견되는 것은 우리나라 생물의 기원과 분포를 밝히는 섬생물지리학 연구의 기초 자료로서 중요한 의미를 갖는다"고 밝혔다.

연구진은 이번 신종 2종의 연구 결과를 정리해 국제 학술지에 내년 상반기 안으로 투고할 예정이다. 또 정식 게재를 통해 해당 신종의 신과, 신속을 제안할 계획이다.

<뉴시스>