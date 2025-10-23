장영란 "목동 엄마들과 기싸움에 명품 신발 구입…지금은 후회"

방송인 장영란이 과거 자격지심에 생애 첫 명품 신발을 구입했던 사연을 전했다.

장영란은 22일 자신의 유튜브 채널을 통해 오랫동안 소장한 명품들을 공개했다

영상에서 장영란은 소장 중인 명품 옷과 신발을 소개하던 중 처음으로 구입한 명품 신발을 꺼내 들었다.

그는 "목동에 이사를 처음 갔을 때다. 지금은 후회하지만 그때 영어유치원에 보내려고 갔는데 엄마들이 막 내려왔다. 나한테 신발 밖에 안 보였다. 다들 비싼 명품 신발만 신고 나왔다"고 말했다.

이어 "그때 나는 길거리에서 산 만 원짜리 신발 신고 있었는데 자신이 너무 초라했다"며 "지금은 사실 초라하지 않지만 그때 당시에는 없는 사람이니까 기에 눌리기가 싫었다"고 털어놨다.

장영란은 "목동에서 영어유치원을 보내려면 명품 신발 하나 신어야 될 것 같다'는 생각이 딱 들었다"며 "그래서 산 첫 명품 신발이다. 매일 신었다"고 밝혔다.

그러면서 "보석이 빠지면 또 갈아서 신었는데 다섯 번은 갈았다. 지금 생각해도 그때의 나를 이해한다"며 "이 신발 하나면 어디를 가도 기죽지 않았다. 백만 원대 신발인데 너무 예쁘다"고 전했다.

장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

<뉴시스>