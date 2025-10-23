"리원이 10㎏ 쪘대" 안정환 아내 이혜원, 뉴욕대 딸 근황 공개

이혜원. 유튜브 채널 '제2혜원' 캡처

미스코리아 출신 방송인 이혜원이 딸 안리원의 근황을 전했다.

22일 유튜브 채널 '제2혜원'에는 '미스코리아 선후배가 모인 이유는?'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상 속 이혜원은 잡지 화보 촬영을 앞두고 "살 좀 빼고 올 걸"이라며 아쉬움을 드러냈다.

스태프가 "리원이랑 또 마라탕 먹었냐?"고 묻자 이혜원은 "리원이 한국에서 10㎏이나 쪘대"라며 웃음을 터뜨렸다.

스태프는 "가면 빠질 거다. 원래 그런 거다"라고 위로했고, 이혜원은 "(살 빼려면) 안 먹어야 된다"고 맞장구쳤다.

이혜원은 마라탕을 즐겨 먹는 가족들의 일화도 공개했다.

그는 "오빠(안정환)가 갑자기 마라탕 먹고 싶다고 해서 같이 먹으러 갔다. 나는 마라탕에 땅콩소스를 추가해 먹는다"며 "리원이는 무조건 양고기를 넣는다. 정말 미식가다"고 말했다.

또 "리원이 미국 유학 중에도 '엄마, 나 오늘 수육했어요'라며 삼겹살을 통으로 삶아 먹더라. 대단한 아이다. 내 딸이지만 친구였으면 친구 하고 싶다"고 애정을 드러냈다. 이어 "딸 리원이가 대학교 졸업반이다. 대학교 4학년 엄마다"라며 감회를 전했다.

이혜원은 2001년 전 축구선수 안정환과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

딸 리원은 미국 뉴욕대학교(NYU)에서 스포츠 매니지먼트를 전공하고 있다.

