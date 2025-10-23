"사랑하는 내 아들" 신현준·정준호, 故 김수미 등장에 깜짝

배우 신현준과 정준호가 AI 기술로 故 김수미와 재회했다. 유튜브 채널 '신현준 정준호' 캡처

배우 신현준과 정준호가 AI(인공지능) 기술로 고(故) 김수미와 재회했다.

21일 유튜브 채널 '신현준 정준호'에는 '찾았다!!! 구미 맛집!!! (ft. 수미 선생님)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 두 사람은 '2025 경상북도 국제 AI·메타버스 영화제' 참석을 위해 경북 구미를 찾았다.

무대에 오른 신현준은 "메타버스 영상제를 통해 한국 영화와 영상의 미래를 볼 수 있어 반가웠다"고 소감을 밝혔다.

이후 무대에서는 AI 기술로 구현된 김수미의 모습이 공개됐다. 예상치 못한 영상에 신현준과 정준호는 놀란 표정을 감추지 못했다.

AI로 복원된 김수미는 "너희 이걸 특별 이벤트라고 하는 거냐. 도저히 못 참겠네. 내가 하는 게 훨씬 낫겠다"고 말하며 특유의 입담을 드러냈다.

이어 "사랑하는 내 아들, 많이 보고 싶었다. 잘 지내고 있지? 바쁘겠지만 너무 무리하지 말고, 가족들에게도 내 안부 전해줘. 보고 싶다고"라며 따뜻한 메시지를 전했다.

김수미는 지난해 10월 세상을 떠났다. 유족에 따르면 사인은 당뇨 등 지병으로 인한 고혈당 쇼크였다.

<뉴시스>