해군 부사관 선발 역대 최저… 하사 ‘0′명인 잠수함도 있어

입력 : 2025-10-23 13:38:47
수정 : 2025-10-23 13:38:47
박수찬 기자 psc@segye.com
해군 잠수함들의 하사 보직률이 낮은 것으로 나타났다.

 

23일 국회 국방위원회 소속 국민의힘 유용원 의원이 해군본부로부터 제출받은 주요 함정별 간부 보직률 현황 자료에 따르면, 올해 9월 기준 잠수함 박위함과 이종무함 하사 보직률은 0%, 안창호함 보직률은 34%에 그쳤다.

 

17일 경남 창원시 진해구 해군교육사령부 기초군사교육단 연병장에서 열린 해군병 717기 수료식에서 717기 해군병들이 힘차게 경례하고 있다. 해군 제공

상사 보직률은 박위함 216%, 이종무함 228%, 안창호함 137%다. 각 잠수함의 하사 공백을 상사가 메우고 있다.

 

구축함도 하사 보직률이 저조했다. 대조영함은 28.6%, 율곡이이함은 39.1%, 광개토함은 53.5%를 기록했다.

 

서해 북방한계선(NLL) 등 연안 방어를 위한 유도탄고속함의 경우에도 현시학함 35.7%, 김수현함 35.7%, 임병래함 50% 등 하사 보직률이 50% 이하다.

 

해군 주요 함정의 하사 보직률이 턱없이 낮은 것은 해군이 신규 부사관 모집이 제대로 되지 않기 때문이다.

 

최근 5년간 신임 하사 선발률은 2020년 89.7%, 2021년 88.9%, 2022년 86.5%, 2023년 62.4%, 2024년 54.7%로 매년 하락하고 있다. 특히 올해 9월 기준 선발률은 43.3%에 불과해 역대 최저치를 경신할 것으로 전망된다.

 

잠수함 승조원 유출 현상도 함께 지적됐다.

 

국회 국방위원회 소속 더불어민주당 황희 의원이 해군으로부터 제출받은 자료에 따르면, 2022년 90명, 2023년 71명, 2024년 80명 등 최근 3년간 총 241명의 승조원이 전역(조기전역 및 승조자격 해제)했다.

 

연 80~100명가량인 양성 인원을 고려하면 우려되는 수준이다. 열악한 근무환경 탓으로 분석된다.

 

승조원들도 1회 작전 임무 시 약 3~4주간 외부와 단절된 밀폐된 공간 및 수중 수 백m 위험한 상황에서 장기간 긴장 상태로 임무를 수행한다.

 

이들의 일 근무시간은 당직 8시간, 훈련·정비 4시간 등으로 약 12시간에 달하며, 휴식 시에도 좁고 개방된 거주 공간으로 인해 사생활 보장이 극도로 제한된다. 승조원 1인당 거주 공간은 손원일급 잠수함 1.2평, 장보고급 잠수함 1.1평이다.

박수찬 기자

