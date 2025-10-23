세계일보
해진공, 중국 뉴뉴쉬핑과 북극항로 실무 협력 논의

입력 : 2025-10-23 14:00:57
수정 : 2025-10-23 15:42:59
부산=오성택 기자 fivestar@segye.com
한국해양진흥공사(해진공)는 최근 중국 대련에서 ‘뉴뉴쉬핑’과 북극항로 운항 관련 실무협력방안을 논의했다고 23일 밝혔다.

 

뉴뉴쉬핑은 중국 대련을 거점으로 2023년부터 북극항로 컨테이너 상업 운항을 본격화한 ‘퍼스트 무버(선구자)’로 유명하다. 중국-러시아 구간 정기 서비스 운영을 통해 통항 허가, 쇄빙 연계, 내빙등급 운항 요건 등 절차퍼스트 절차·안전·경제성 전반의 실무 역량을 축적해 온 대표적인 글로벌 북극항로 운항 레퍼런스(기준)로 평가받고 있다.

 

정영두 해진공 센터장(오른쪽 네 번째)과 세베리나 리우 뉴뉴쉬핑 이사(왼쪽 세 번째)가 양 기관 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 한국해양진흥공사 제공

이번 면담에서 양측은 상업 운항을 위한 핵심 정보를 폭넓게 교류했다. 항로 선택과 허가 절차, 쇄빙 서비스 연계 등 운항방법을 점검하고, 내빙등급 요건과 위험관리 체계 등 안전운항 요소를 세밀히 확인했다. 또 항차 구성과 비용 구조, 수익성 변수 등 경제성 검토에 대한 논의도 진행됐다.

 

뉴뉴쉬핑은 해진공과 지속적인 협력 의사를 명확히 밝히며, 국내 선사들과의 공동운항 추진 및 내빙선(아이스클래스) 공동 투자 등 구체적 협력 모델을 제안했다. 이에 따라 해진공은 국내 선사와 화주 및 정책금융과의 연계를 강화해 단계적으로 상업 운항 검토에 필요한 정보 축적과 사업성 분석을 심화할 계획이다.

 

특히 향후 부산과 대련을 오가며 정례 미팅을 상시화하고, 필요 시 화상회의와 경영진 라운드테이블, 실무 태스크포스를 병행해 공동운항과 내빙선 공동투자 등 실행 가능한 과제를 현장 중심으로 신속히 구체화할 방침이다.

 

안병길 해진공 사장은 “뉴뉴쉬핑과의 정례 협의 채널을 통해 실효성 높은 과제부터 속도감 있게 추진해 국내 해운의 북극항로 진출 기반을 공고히 하겠다”고 말했다.

오성택 기자

