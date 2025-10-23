원민경 성평등부 장관 “성차별과 젠더 갈등 배타적 문제 아냐”

역차별 관련 “난제지만 성과 체감 클 것”

인신매매 피해 확인서 올해만 국내 19건

“캄보디아 사태 관련 피해자 연결 요청”

원민경 성평등가족부 장관이 구조적 성차별과 젠더 갈등 문제의 우선순위에 관해 “상호배타적인 게 아니라 같이 풀려야 하는 문제”라고 밝혔다. 이재명 대통령이 최근 강조해온 ‘남성 차별’ 문제에 공감하며 해결을 위해 노력하겠다는 취지다.

원 장관은 23일 취임 뒤 열린 첫 기자간담회에서 이 대통령의 ‘청년 남성 역차별’ 관련 발언에 관해 “어떤 지점에서 (청년 남성이) 차별로 느끼는지 이야기하는 공론의 장을 기획하고 있다”고 했다. 이달 29일 성평등부 성형평성기획과가 주관해 청년들이 참여하는 간담회를 진행한다는 설명이다. 간담회는 29일을 포함해 연내 총 5차례로 개최된다.

원민경 성평등가족부 장관이 23일 서울 종로구 클럽806에서 언론 질의에 답하고 있다. 원 장관은 “3년간 멈춘 성평등부 시계를 다시 돌리는 데 몸과 마음이 바빴다”고 취임 뒤 소회를 밝혔다.

◆“‘갈등’ 표현보다 시각차, 인식차”

구체적인 역차별 사례로는 병역을 꼽았다. ‘구조적 성차별보다 역차별에 더 집중한다는 우려’에 관해서는 “남성 차별 문제만 다루고 구조적 성차별 문제는 놓는 것 아닌가 걱정된다는 목소리를 언론 등에서 전하는데 그렇지 않다고 분명히 말씀드린다”고 했다. 이어 “난제이기 때문에 (오히려) 그 성과가 국민에게 더 크게 체감될 것”이라며 “변호사로 일할 때는 잘 못 다뤘는데, 이 문제를 다룰 데는 우리(성평등부)밖에 없겠구나 생각했고, 어려운 문제를 회피하지 않겠다”고 덧붙였다.

이 대통령은 6월 국무회의 때부터 남성 역차별 대응을 강조하고 있다. 성평등부 조직 개편에서 성형평성기획과가 생긴 배경이기도 하다. 이달 14일 국무회의에서도 이 대통령은 “특정 영역에서는 예외적으로 남성들이 차별받는 부분들이 있을 수 있다”고 원 장관에게 말했다.

원 장관은 ‘젠더 갈등’이라는 용어보다 ‘시각차’, ‘인식차’라는 표현을 쓰고 싶다고 했다. 갈등이라는 단어를 쓸수록 문제가 심화할 수 있다는 생각에서다. 그는 “청년들이 불이익을 체감하는 영역을 해소하는 것이 성평등 사회로 나아가는 데 있어 필요하다”고 했다.

◆해외 인신매매 문제 적극 대응 다짐

원 장관은 최근 캄보디아 사태와 관련해 “수년간 국내 인신매매 문제에 집중하면서 해외 인신매매에 제대로 대응하지 못한 것 같다”고 부처의 입장을 밝혔다. 지난 정부에서 인신매매 관련 업무가 타 부처와 협력이 안 된 부분도 있다고 인정했다. 그러면서 “성평등부에서 국내외 인신매매를 예방하고 피해자 지원을 위한 활동을 적극적으로 하려 한다”고 설명했다. 동시에 이번 캄보디아 사태에서 인신매매 피해자에게 성평등부의 지원 체계를 정확히 안내하라는 취지의 공문을 지난주 경찰청에 보냈다고 밝혔다.

성평등부는 지난 3년간 인신매매 피해 확인서를 34건 발급했고, 올해만 19건을 발급했다. 피해자는 모두 국내다. 다만 피해자 외에 인신매매에 대한 정확한 실태 파악은 별도로 마련되지 않은 상태다. 조용수 성평등부 안전인권정책관은 “캄보디아 건도 관계 기관에 피해자를 적극 연결해달라고 요청했다”고 말했다.

원 장관은 “영사관, 경찰청 등과 협업관계를 이어야 결실이 있다는 생각”이라며 “이번 사태를 통해 해외 인신매매 대응을 위한 기관의 노력을 점검하면서 개선책을 구체적으로 도출할 것”이라고 강조했다.

◆“타 부처와 정책 협력 기대감”

원 장관은 타 부처와의 협력 강화 필요성에 대해 “네트워크 강화는 이미 시작됐다”며 “국무회의 전후로 타 부처 장관이 먼저 ‘언제 만날까요?’ 말씀을 주신다”고 했다. 이어 “이런 만남이 정책 협력으로 이어질 수 있겠다는 기대감이 있다”고 부연했다.

고용노동부의 여성고용정책이 이관된 데 관해 그는 “노동부에서도 그동안 잘 수행해왔지만 전체적인 실현 가치를 다르게 추진하겠다는 생각”이라며 “이를 위해 전문가들과 회의했고, 총 5차례 회의가 예정돼 있다”고 했다. 앞서 노동부는 여성고용정책과를 폐과하면서 적극적 고용개선 조치(AA), 성별근로공시제, 새일센터 집단상담 사업을 성평등부로 넘겼다. 원 장관은 성별근로공시제에 관해 “고용 평등을 이뤄내는 공시제로서 기능하도록 할 것”이라며 “현장 여성노동자의 입장을 대변하는 단체들과도 지속 협업할 것”이라고 했다.