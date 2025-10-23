경찰청, 캄보디아 범죄조직 소탕 위한 초국경 합동 작전 나선다

경찰청이 캄보디아 등 동남아시아 지역 범죄단지에 공동 대응하기 위한 ‘국제공조협의체’를 발족했다. 경찰은 협의체를 통해 보이스피싱, 가상자산 범죄 등에 대한 초국경 합동작전에 돌입한다.

경찰청은 23일 서울 여의도 콘래드호텔에서 인터폴, 아세아나폴 등 국제경찰기구와 캄보디아, 태국, 필리핀, 라오스, 싱가포르, 미국, 아랍에미리트, 카타르 8개국과 함께 국제공조협의체를 출범했다. 협의체는 한국 경찰이 주도해 국제사회가 공동으로 범죄에 대응하는 첫 공식 협력 플랫폼으로 보이스피싱, 로맨스스캠, 가상자산 범죄 등 국경을 넘어선 범죄 수사에 나서게 된다.

사진=연합뉴스

특히 한국인 피해가 잇따른 캄보디아처럼 동남아 지역을 중심으로 범행을 일삼고 있는 범죄단지 대응에 집중할 계획이다. 최근 캄보디아 범죄단지에 대한 피해가 조명되자 범죄 조직들이 태국, 라오스 등 인접국으로 거점을 옮기는 ‘풍선효과’가 나타나고 있다.

경찰청은 협의체를 통해 범죄단지에 대한 정보공유를 강화하고 공조수사를 활성화하기로 했다. 국가 간 실시간 대응시스템을 구축하고 초국경 합동 작전까지 실시해 범죄조직 소탕에 나선다. 11월11∼12일에는 서울에서 초국경 합동 작전 회의가 예정됐다.

이준형 경찰청 국제협력관은 “스캠(사기)단지는 단순한 금융사기를 넘어 인신매매, 조직폭력, 사이버범죄가 결합된 국제범죄”라며 “대한민국 경찰이 국제공조협의체를 통해 하나의 네트워크로 움직이는 새로운 국제치안 모델을 만들어나가겠다”고 밝혔다.