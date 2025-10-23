예능 첫 ‘용산 대통령실 브리핑룸’ 공개

SBS 인터뷰쇼 ‘보고보고…’

23일 첫 방송 될 SBS 토크쇼 ‘별의별 토크 : 보고보고보고서’(이하 ‘보고보고보고서’)에 용산 대통령실 브리핑룸이 예능 무대에서 처음으로 공개된다.



‘보고보고보고서’는 장도연·이용진·이은지·넉살 네 명의 MC가 ‘지구에 착륙한 외계인’이라는 설정 아래 지구인을 탐색하는 콘셉트로 진행하는 인터뷰쇼다.



이날 첫 회 방송에서 장도연(왼쪽)은 예능 프로그램 최초로 용산 대통령실 브리핑룸을 방문한다. 강유정(오른쪽) 대통령실 대변인을 만나 주말도, 밤낮도 없이 바쁘게 돌아가는 대통령실의 업무 현장에 대한 이야기를 듣는다.



이은지는 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’을 만든 가수 겸 작곡가 이재를 만난다. 이용진과 넉살은 최근 드라마 ‘폭군의 셰프’와 영화 ‘어쩔수가없다’에 출연해 깊은 인상을 남긴 배우 김형묵을 인터뷰했다.