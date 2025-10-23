LG CNS, 유엔난민기구에 AI 법률지원 서비스 기부

LG CNS는 유엔난민기구와 손잡고 인공지능(AI)을 활용한 난민 법률지원 프로그램을 구축해 기부한다고 23일 밝혔다.

LG CNS는 최근 서울 강서구 마곡 본사에서 유엔난민기구와 ‘AI 기술을 활용한 난민소송 지원’ 관련 업무협약을 맺었다. 변호사들의 난민소송 업무를 지원하고 국내 난민의 법적 보호 가능성을 높이는 게 목표다.

현신균 LG CNS CEO 사장(오른쪽 세 번째)과 필리포 그란디(왼쪽 세 번째) 유엔난민기구 최고대표가 업무협약 체결식에서 기념사진을 찍고 있다. LG CNS 제공

기존엔 난민 신청 시 언어와 문화 차이, 복잡한 신청 절차 등으로 인해 기각되는 사례가 적잖았다. AI 기술을 활용하면 변호사들이 심사에 필요한 정보와 법리적 근거를 정확히 입력할 수 있고, 소장 작성 시간을 줄일 수 있을 것으로 보인다.

구체적으론 행정소송을 진행할 경우 변호사가 AI를 활용해 소장의 초안을 작성하는 프로그램을 개발한다. 망명신청서·면담기록 데이터 분석, 다국어 번역, 법률문서 작성 등을 담당하는 AI 에이전트를 각각 개발하고, 에이전틱 AI가 이를 법률문서 형식에 맞게 소장을 작성하는 식이다. 이번 지원 프로그램 구축에는 AI 플랫폼 ‘에이전틱웍스’가 활용된다.

필리포 그란디 유엔난민기구 최고대표는 “첨단 기술 분야를 선도하는 LG CNS와의 이번 협약은 AI 기술이 난민의 삶을 개선하는 데 실질적으로 기여할 수 있음을 보여주는 중요한 사례”라고 밝혔다.

현신균 LG CNS 최고경영자(CEO)는 “난민들의 법적 권리 보호를 위한 이번 AI 프로그램 기부를 통해 어려움을 겪고 있는 난민들의 상황이 개선되기를 바란다”고 말했다.