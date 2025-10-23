‘흙신’ 나달 “겸손·열정 덕에 기량 유지 가능했죠”

기아와 파트너십 연장 위해 방한

“늘 개선할 점 있다는 걸 알아야”

지치지 않는 무한 체력과 괴물 같은 톱스핀 포핸드로 전 세계 테니스계를 호령한 라파엘 나달(39·스페인·사진)이 20여년간 세계 정상급 기량을 유지한 비결로 겸손과 열정을 꼽았다.



나달은 23일 서울 성동구 기아 언플러그드 그라운드에서 열린 기아와 글로벌 파트너십 연장 협약식에 참석했다. 나달이 한국을 찾은 것은 2013년 이후 12년 만이다.



테니스 메이저 대회에서만 22회 우승, 특히 클레이 코트에서 열리는 프랑스 오픈만 14번을 우승해 ‘흙신’이라 불리는 나달은 이날 행사에서 인사말을 통해 “한국과 같은 멋진 나라에 오랜만에 왔다. 그동안 올 기회가 없어서 안타까웠지만 앞으로 한국 문화도 더 많이 체험할 기회가 있으면 좋겠다”고 밝혔다.



아직 스타 선수로 발돋움하기 전인 만 17세였던 2004년부터 기아 후원을 받아 20년 넘게 동행을 이어간 나달은 “오랜 기간 후원해준 기아는 제게 가족과 같은 존재”라며 “제가 운전면허도 없던 17살 때 손을 먼저 내밀어준 그때를 잊지 못한다”고 회상했다.



그는 ‘선수 생활할 때 보여준 꾸준함을 바탕으로 기아라는 그룹에 조언해달라’는 부탁에 “제가 세계 정상급 기업인 기아에 조언할 수 있을지 모르겠다”라면서도 겸손과 열정을 키워드로 지목했다. 지난 시즌까지 선수로 뛰고 은퇴한 나달은 “아무리 정상에 있어도 개선할 부분이 있다는 사실을 인식해야 한다”며 “매일 아침 일어나며 더 노력하고, 보완해야 한다고 생각할 필요가 있다”고 밝혔다. 이어 “내가 하는 일에 열정과 애정이 없으면 더 나아지려고 노력하기 어렵다. 매일 아침 어쩔 수 없이 회사로, 코트로 향하는 것보다 더 나아지자는 의지로 해야 한다”고 조언했다.



기아가 만든 자동차에 대한 애정도 표현했다. 그는 스포티지와 쏘렌토 등 기아 자동차 브랜드 명칭을 이야기하며 지금은 “EV9을 타고 있는데, 매번 탈 때마다 (이전 버전의 차량에 비해) 더 개선되는 부분이 많아 인상적”이라고 소개했다.