[이코노 브리핑] 예탁결제원, 미수령 주식 433억 원 찾아줘 외

예탁결제원, 미수령 주식 433억 원 찾아줘

한국예탁결제원은 지난 9월1일부터 10월2일까지 5주간 상장기업 10개사와 공동으로 진행한 ‘2025년 미수령 주식 찾아주기 집중 캠페인’을 통해 총 2135명 주주에게 약 433억원의 주식을 찾아줬다고 23일 밝혔다. 예탁결제원은 행정안전부 협조를 통해 주주의 실제 거주지를 파악하고 실명번호 오류나 사망으로 그동안 통지할 수 없었던 장기 미수령 주주들을 확인해 우리사주조합 주주 등에게 약 711만주의 주식을 교부했다.

실손보험 청구 전산화 의원·약국으로 확대

25일부터 의원과 약국에서도 실손의료보험 청구를 전산으로 할 수 있다고 금융위원회가 23일 밝혔다. 지난해 10월 병원급 의료기관과 보건소를 대상으로 우선 시행된 1단계가 1년 만에 2단계로 확대되는 것이다. 이번 확대 시행으로 실손보험 청구 전산화 시스템(실손24)에 연계되는 곳은 전체 요양기관 10만4541곳 중 1만920곳(10.4%)으로 늘어난다. 실손보험을 보유한 국민 누구나 실손24 앱·홈페이지를 통해 청구 전산화를 이용할 수 있다. 고령층 등 디지털 취약계층은 ‘제삼자 청구’ 등을 활용할 수 있고, 이르면 11월부터 네이버 등 앱에서도 서비스를 이용할 수 있다.

눈속임 유료전환 방지… ‘별도 동의’ 거쳐야

공정거래위원회는 온라인 ‘다크패턴’(눈속임) 규제의 구체적 해석 기준을 담은 ‘전자상거래 등에서의 소비자보호 지침’ 개정안을 24일부터 시행한다고 23일 밝혔다. 정기결제의 증액이나 유료전환 과정에서 받는 소비자 동의는 최초 계약 시 포괄적으로 받는 것이 아닌 별도의 명시적 동의를 거치도록 했다. 상품의 가격을 표시하는 첫 화면에는 수수료와 배송비 등 구매에 필수적인 총금액을 표시하도록 했다. 이 밖에도 ‘특정옵션 사전선택’, ‘취소·탈퇴 등의 방해’ 등의 금지 행위를 구체적인 예시로 들었다.