코스피, 사상 처음 장중 3900 돌파

오후 외국인 매도세 0.98% 하락 마감

주가 하락 베팅 공매도 잔액 올 최고

연일 사상 최고치를 경신하는 코스피가 23일 장중 3900선을 돌파했다가 소폭 하락 마감했다.



코스피는 이날 오전 11시53분 기준 전 거래일보다 18.53(0.48%)포인트 오른 3902.21포인트를 기록하면서 사상 최초로 3900선을 기록했다. 3800선에 올라선 지 3거래일 만이자 장중 최고치(3893.06)도 이틀 만에 경신한 것이다.

23일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 종가가 나오고 있다. 뉴스1

그러나 강세장 속에서도 코스피는 롤러코스터 장세를 보이고 있다. 지수는 전날보다 47.89포인트(1.23%) 내린 3835.79로 개장한 직후 3820대까지 밀렸다가 3900을 돌파했다. 이후 외국인 매도 행렬에 상승분을 반납하며 등락을 거듭하다 전장보다 38.12포인트(0.98%) 내린 3845.56에 장을 마쳤다.



9월 말 3400선이던 코스피 지수는 이달 2일 3549.21로 마감하며 처음 3500대에 진입한 뒤 10일 3600선을 넘어섰다. 16일 3748.37, 20일 3814.69로 장중·종가 기준 최고치를 연달아 갈아치웠다. 시가총액 상위주의 강세에 힘입어 100포인트 단위의 ‘마디지수’를 빠르게 넘어서는 흐름이 이어지는 것이다.



코스피가 불장을 기록하고 있지만 반대로 주가 하락에 베팅하는 투자 수요도 커지고 있다.



한국거래소에 따르면 17일 기준 코스피 공매도 순보유 잔액이 12조3183억원으로 올해 3월 공매도 전면 재개 이후 가장 높은 수치를 기록했다. 공매도는 주가가 하락할 것으로 예상할 때 주식을 빌려 먼저 판 뒤 가격이 내려가면 다시 사서 갚는 방식이다. 투자자가 주식을 빌린 뒤 아직 갚지 않은 대차거래 잔고도 20일 기준 118조2769억원으로 역대 최고치를 기록했다.