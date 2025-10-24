한진그룹 “국내 넘어 글로벌 물류리더 도약”

창립 80주년 기념식 혁신 다짐

“수송보국 철학 100돌에도 계승”

창립 80주년을 맞은 한진그룹이 수송과 물류를 통해 세상을 연결하는 혁신기업으로서의 변화를 다짐했다.

한진그룹은 23일 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 창립 80주년 기념식을 열었다. 행사에는 한진그룹의 역사와 경영철학, 미래비전, 문화예술, 고객에 대한 감사 및 임직원과의 동행까지 모두를 하나로 잇는 다리가 되겠다는 의미를 담았다고 회사 측은 설명했다.

조원태(사진) 한진그룹 회장은 기념사에서 “창업주 회장님의 ‘수송보국’ 경영철학의 기틀과 선대 회장님의 헌신 속에서 새로운 물류의 길을 끊임없이 개척해 왔다”며 “100년, 그 이상의 시간이 지나도 더욱 사랑받는 세계 최고의 종합 물류기업으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

한진그룹은 창립 100주년이 되는 2045년에 대비해 장기적 미래 전략을 담은 ‘그룹 비전 2045’도 선포했다. 새 그룹 비전은 ‘혁신으로 인류의 더 나은 삶과 지속 가능한 번영을 이끌어 더 나은 미래를 향해 세상을 움직인다’다. 발표를 맡은 조현민 한진 사장은 “한진그룹의 지난 80년은 도전과 혁신의 역사였다”며 “수송보국 경영이념을 미래에도 계승·발전시켜 대한민국을 넘어 세계가 사랑하는 기업으로 성장하겠다”고 했다.