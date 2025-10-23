‘갭투자’ 국토 차관, 사과는 했지만… 與 내서도 “책임지고 사퇴” 목소리

李차관, 유튜브서 “국민에 상처”

與 재초환 폐지 검토… 민심 수습

한은, 기준금리 2.5%로 또 동결

강력한 규제 중심의 10·15 부동산 대책 실효성 논란이 거센 가운데 “집값이 안정되면 그때 (집을) 사면 된다”는 발언에 이어 ‘갭 투자’(전세 낀 매매) 의혹으로 여론 질타를 받은 이상경 국토교통부 1차관이 국민에게 사과했다.

'갭투자' 논란에 휩싸인 이상경 국토교통부 1차관이 23일 대국민 사과문을 발표하고 있다. 국토교통부 유튜브 캡처

이 차관은 23일 국토부 유튜브 생중계에서 “부동산 정책을 담당하는 국토부의 고위 공직자로서 국민 여러분의 마음에 상처를 드린 점 진심으로 사과드린다”며 고개를 숙였다. 이 차관은 “국민 여러분께 정책(10·15대책)을 보다 소상하게 설명드리는 유튜브 방송 대담 과정에서 내 집 마련의 꿈을 안고 열심히 생활하시는 국민 여러분의 입장을 충분히 헤아리지 못했다”며 “진심으로 사과드린다”고 말했다. 그는 “제 배우자가 실거주를 위해 아파트를 구입했으나 국민 여러분의 눈높이에는 한참 못 미쳤다는 점을 겸허히 받아들인다”면서 “제 자신을 다시 한 번 되돌아보고, 부동산 정책 담당자로서 주택 시장이 조기에 안정화될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 했다.



이재명 대통령의 ‘부동산 책사’로 불린 이 차관은 최근 한 유튜브 채널에서 ‘돈을 모았다가 정부 정책으로 시장이 안정될 때 집을 사면 된다’는 취지로 발언했다. 하지만 정작 본인은 이재명정부 출범 직후 갭투자자에게 아파트를 팔고, 아내가 지난해 경기 분당의 아파트를 33억5000만원에 사는 과정에서도 갭투자 의혹이 일어 비판을 받았다.

서울 남산에서 바라본 아파트 단지의 모습. 연합뉴스

더불어민주당 박지원 의원은 이날 CBS라디오에 출연해 “국민의 말초 신경을, 아주 비위를 상하게 그따위 소리를 하면 책임을 지고 사퇴하는 것이 좋다”며 이 차관의 사퇴를 촉구했다.



내년 지방선거를 앞두고 규제대상 지역인 서울 등의 부동산 민심이 심상치 않자 민주당은 재건축 초과이익환수제의 완화·폐지 가능성까지 거론하며 공급 대책을 강조하는 등 민심 달래기에 나섰다. 하지만 복기왕 의원이 ‘15억 아파트’를 ‘서민 아파트’라고 하는 등 여권 내 실언이 잇따르고 지난 20일 기준 서울 아파트값도 한 주 만에 0.5% 급등하면서 여론 수습에 애를 먹고 있다. 한국은행 금융통화위원회는 수도권 주택시장이 다시 과열 조짐을 보이자 기준금리를 연 2.50%로 동결했다.