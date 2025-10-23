통상본부장, 조지아 주지사에 “구금사태 재발 땐 투자 위축”

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 한국 근로자 대규모 구금 사태가 발생했던 미국 조지아주 주지사를 만나 비자 문제 해결을 위한 노력을 요청했다.

여한구 산업통상부 통상교섭본부장이 23일 오후 서울 용산구 그랜드 하얏트호텔에서 브라이언 켐프(Brian P. Kemp) 미국 조지아주 주지사와 면담 전 기념촬영을 하고 있다. 산업통상부 제공

여 본부장은 23일 방한 중인 브라이언 켐프 조지아 주지사를 만나 한·미 산업·투자 협력 강화 방안과 비자 현안 등을 논의했다. 조지아주는 배터리와 자동차, 반도체, 태양광 등 여러 분야에서 한국 기업의 대규모 투자가 이뤄진 곳이다.

여 본부장은 한·미 경제 협력을 위축할 수 있는 비자 문제에 대한 관심과 노력을 당부했다. 앞서 9월 LG에너지솔루션 배터리 공장에서 일하던 한국인 근로자들이 불법 체류자로 대거 단속돼 구금된 바 있다. 여 본부장은 “조지아주에서 발생한 지난 구금 사태와 같은 사례 재발은 우리 기업들의 투자 의지를 위축시킬 가능성이 크고, 해외 직접 투자 유치를 통한 제조업 부흥을 추구하는 미국 정책에도 반한다”고 말했다.

켐프 주지사는 “조지아주에 투자한 한국 기업들이 안정적으로 기업 활동과 투자가 지속해 확대될 수 있도록 주 정부 차원에서 확고하게 지원해 나가겠다”고 밝혔다고 산업부는 전했다.