세계일보
메뉴보기메뉴 보기 검색

김민석 총리 최종 점검 “초격차 에이펙 만든다” [심층기획-경주 에이펙, 한반도 평화의 무대]

입력 : 2025-10-24 01:44:00
수정 : 2025-10-24 01:43:43
폰트 크게 폰트 작게
경주·영종도=이강진·권구성 기자
구글 네이버 유튜브
이틀간 머물며 손님맞이 준비
경북도 “세계에 경주 알린다”
21國 재무장관 ‘인천플랜’ 채택

20년 만에 한국에서 다시 열리는 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의를 일주일 앞둔 23일 경북 경주는 도시 전체가 거대한 행사장으로 변모한 채 막바지 준비로 분주했다. 이달 31일부터 다음 달 1일까지 개최되는 에이펙 정상회의와 이에 앞서 진행될 한·미 정상회담, 경제인 행사 등에 완벽함을 더하기 위한 최종 점검이 한창이었다.

 

김민석 국무총리는 이날부터 이틀간 경주에 머물며 정상회의장이 마련된 경주화백컨벤션센터(HICO)와 미디어센터를 직접 둘러보는 등 막바지 준비에 돌입했다.

김민석 국무총리(오른쪽)가 23일 경상북도 경주시 엑스포공원에 마련된 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 경제 전시장을 방문해 준비 상황을 점검하고 있다. 경주=연합뉴스

HICO의 경우 보안 문제로 내부 구조와 상황 등을 철저히 비공개하고 있다. 정상회의에 필요한 내부 세팅은 끝난 것으로 전해졌다. 김 총리는 기자들과 만난 자리에서 “적절한 리모델링도 하고, (정상회의장에) 한국적 옷을 잘 입혔다”고 소개했다. 이날 취재진이 찾은 미디어센터도 공간 구성을 마무리하고 내외신 기자들을 맞이할 준비로 분주했다.

 

에이펙은 주최국의 품격을 보여주는 자리인 만큼, 정부는 공식행사뿐 아니라 인프라부터 안전, 음식 등 전 분야에서 빈틈없이 준비해 ‘초격차 에이펙’을 만든다는 방침이다. 김 총리는 “국가 역량 등을 신장시킬 수 있는 계기가 될 것”이라고 강조했다.

 

김 총리는 에이펙을 계기로 방한하는 도널드 트럼프 미국 대통령과의 관세협상 전망 관련 질문에는 “전해 들은 바로는 적어도 초반에 상당히 간극이 크다고 했던 쟁점들이 좁혀진 것은 분명한 것 같다”면서도 “막판 쟁점이 에이펙 시기까지 다 파이널라이즈(마무리)될 수 있을지는 알 수 없다”고 답했다. 에이펙을 계기로 한 북·미 대화 가능성에 대해서는 “아직은 미지수”라고 했다.

경북도와 경주시는 에이펙 행사를 전 세계에 경주를 알리는 계기로 활용한다는 계획이다. 이철우 경북도지사는 기자들과 만난 자리에서 “(에이펙이) 경주가 세계적 관광지로 발돋움하는 데 큰 보탬이 될 것”이라고 말했다.

 

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 인천 인스파이어 리조트에서 에이펙 재무·구조개혁장관회의를 주재했다. 회의에선 혁신, 금융, 재정정책, 접근성을 주제로 담은 ‘인천 플랜’을 21개 회원국의 만장일치로 채택했다. 구 부총리는 회의에서 인공지능(AI)과 디지털 격차 문제가 비중 있게 다뤄졌다고 전하며 “AI나 디지털 전환이 이뤄지지 않고서는 각국의 격차가 너무 커지기 때문에 인천 플랜에도 격차 해소, 기회와 참여를 넣었다”고 설명했다.

이강진 기자

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지