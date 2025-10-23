習 4연임?… 후계 언급 없이 막 내린 4중전회

“2035년까지 경제 개혁 완수” 목표 설정

시진핑 주석 중심 체제 공고화 재차 강조

‘군서열 3위’ 중앙군사위 부주석엔 장성민

지난 20일 시작된 중국공산당 제20기 중앙위원회 제4차 전체회의(4중전회)가 23일 폐막했다. 시진핑 후계 구도 등장 여부로 관심을 모았던 이번 전회는 시 주석 중심 체제를 재차 강조하며 4연임에 무게를 실었다.

전회는 이날 폐막 후 발표한 공보에서 ‘중국공산당 중앙위원회의 국민경제 및 사회발전 제15차 5개년(2026∼2030년) 계획 제정에 관한 건의’를 심의해 통과시켰다고 밝혔다.

건의문은 △고품질 발전의 현저한 성과 △과학·기술 자립자강 수준의 대폭 향상 △진일보한 전면 심화 개혁의 새로운 돌파(진전) △사회 문명 정도의 명확한 향상 등을 15차 5개년계획 기간의 목표로 설정했다.

공보에는 시진핑 사상을 관철하고 시 주석을 중심으로 당과 인민이 단결해야 한다는 내용이 여러 차례 언급됐다.

전회는 “경제사회 발전은 마르크스레닌주의, 마오쩌둥 사상, 덩샤오핑 이론 등 3개 대표 중요 사상과 과학발전 관점을 견지하고 시진핑 신시대 중국 특색 사회주의 사상을 전면적으로 관철해야 한다”면서 “전당, 전군, 전국 각 민족 인민이 시진핑 동지를 핵심으로 하는 당 중앙 주위에 더 긴밀히 단결해야 한다”고 강조했다.

아울러 “2035년까지 국가 경제력, 과학기술력, 국방력, 종합국력 및 국제 영향력을 대폭 키우겠다”며 이를 통해 1인당 국내총생산(GDP)을 중등 선진국 수준으로 높이고 사회주의 현대화를 기본적으로 실현하겠다고도 밝혔다.

시 주석의 지도력 아래 중장기 개혁발전 목표 완수 시점을 2035년까지로 재차 표명한 것은 2027년 열리는 제21차 당 대회를 통해 4연임을 하기 위한 포석으로 해석된다.

전회는 이날 대규모 인사도 단행했다. 최근 부패 혐의로 낙마한 군 서열 3위 허웨이둥 중앙군사위 부주석 자리에 장성민(67) 중앙기율검사위 부서기가 임명됐다. 산시(陝西)성 우궁현 출신인 그는 시 주석, 장유샤 군사위 부주석과 같은 ‘산시방’으로 분류된다.

이와 함께 위후이원 등 중앙위원 후보 11명이 중앙위원에 임명되고, 허웨이둥을 비롯한 14명의 고위인사가 “심각한 기율 위반”으로 제명됐다.