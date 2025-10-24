성북, 미아리 탈성매매 여성 자립 돕는다

집결지 재개발로 폐쇄… 8명 선정

최장 1년간 月최대 210만원 지급

서울 성북구가 일명 ‘미아리텍사스’로 불리던 하월곡동 성매매 집결지 여성이 새로운 삶을 시작할 수 있도록 자활지원비를 지급한다.



성북구는 이달 초 지원대상 선정위원회를 개최해 자활사업에 참여하는 탈성매매 여성 8인을 자활지원 대상으로 선정했다고 23일 밝혔다. 이곳 성매매 집결지가 일대 재개발로 폐쇄될 예정인 데 따른 것이다.



구에 따르면 이들이 자격증 취득 교육·진학교육 과정을 월 80% 이상 이수한 경우 월 70만원 지원, 공동작업장·인턴십프로그램 등 자활지원사업에 참여할 경우 월 60만원 지원, 일반기업에 근로자로 취업해 실제 근로를 제공하는 경우 월 60만원을 지원한다.



본인에게 적합한 유형을 선택해 신청할 수 있으며, 최대 12개월간 지원을 받을 수 있다. 자활사업 참여자의 경우 기존 국비·시비 자활지원금에 추가 구비 지원금을 받을 수 있게 돼 월 최대 210만원까지 지원금을 받을 수 있게 된다.



이승로 성북구청장은 “더 많은 성매매집결지 성매매피해 여성들이 스스로 생계를 꾸리고 안전한 사회적 관계망을 형성할 수 있는 자립기반을 마련할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 강조했다.