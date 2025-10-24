“문 열라”… 尹부부, 명성황후 침전 돌발 출입

2023년 경복궁 마감시간 방문

통제구역 경회루·건청궁도 들러

김건희, 용상 앉아… 與 “국보 농단”

윤석열 전 대통령 부부가 2023년 사전 연락 없이 돌발적으로 경복궁을 방문했을 때 일반인 출입이 통제된 명성황후 침전까지 들어갔던 사실이 뒤늦게 알려졌다.

윤석열 전 대통령과 김건희 여사. 뉴스1

국회 문화체육관광위원장인 더불어민주당 김교흥 의원이 23일 국가유산청에서 제출받은 자료에 따르면 윤 전 대통령과 김건희씨는 2023년 3월5일 관람 마감시간인 오후 5시에 경복궁을 방문했다.



당시 윤 전 대통령 부부는 경복궁 근정전과 일반인 통제구역인 경회루 2층·향원정·건청궁에 차례로 들른 것으로 확인됐다. 고종과 명성황후의 생활공간인 건청궁은 특별 관람을 제외하면 평소 내부 관람을 할 수 없는 공간이다.



윤 전 대통령 부부는 건청궁에 도착해 “문을 열라”고 지시한 뒤 명성황후가 사용했던 침전인 곤녕합(坤寧閤)에 들어가 동석자 없이 10분가량 머무른 것으로 전해졌다.



김 의원에 따르면 윤 전 대통령 부부는 재임 기간 국가 공식 행사를 포함해 총 11차례에 걸쳐 궁능 유산을 방문했다. 2023년 9월13일 김씨가 이배용 전 국가교육위원장 등과 함께 경복궁 근정전에 방문했을 때는 용상(어좌)에 앉았던 것도 확인된 바 있다.



김 의원은 “국가 유산의 사유화를 넘어선 국보 농단 행위”라며 “특검은 한 점 의혹 없이 철저히 조사해야 한다”고 말했다.