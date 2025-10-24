박봄, YG 또 저격 "외모 XX처럼 만들어놔…노래 잘해도 본전"

그룹 '2NE1' 박봄이 YG엔터테인먼트를 재차 저격했다.

박봄은 23일 자신의 소셜미디어(SNS)에 "박봄. 화가 나지만 귀찮아서 시작만 해봤음. 모두들 해피했으면 좋겠습니다"라며 메모장에 적어둔 글을 캡처한 사진 3장을 올렸다. 메모장에는 YG엔터테인먼트를 비난하는 글이 담겼다.

박봄은 "외모를 병X처럼 만들어놨다고 함. 왜냐면 놀리느라고. 생각을 해보니 YG에서 성형을 해준 적이 한 번도 없음. 한두 개는 내 돈으로 한 것임. 한 마디로 평민 수준으로 무대에 올라간 것임"이라고 토로했다.

이어 "나한테 한 번은 갑자기 미안하다고 계단 위에서. 그래서 왜냐고 그러니까 성형을 주제로 나를 팔았다고 했음. 생각해 보니 해준 게 하나도 없음. 피부과는 갔으나 결국 내 돈으로 낸 것임"이라고 주장했다.

박봄은 "YG곡 전체를 박봄이 씀. 박봄을 가둬놓고 곡을 다 씀. 한 곡 빼고. 근데 돈도 안 주고 크레딧엔 눈 씻고 찾아봐야 찾아볼 수가 없음"이라고 밝혔다.

그러면서 "노래만 죽어라 하고 잘해도 본전"이라며 "이제까지 CF 4321개가 다 들어온 건데 다 누구를 줌. 61개는 이번에 내 이름으로 들어온 건데 다 누구를 줌. 난 뭐임?"이라고 적었다. 해당 게시물은 곧바로 삭제됐다.

앞서 박봄은 지난 22일 SNS에 양현석 YG엔터테인먼트 총괄 프로듀서를 상대로 한 고소장 내용을 담은 사진을 공개했다. 그룹 활동으로 발생한 수익금이 6427e조원으로 추정된다며 양 총괄 프로듀서를 사기 및 횡령 혐의로 고소하겠다고 했다.

이에 박봄의 소속사 디네이션 엔터테인먼트는 다음날 "박봄의 2NE1 활동과 관련된 정산은 이미 완료되었으며 SNS에 업로드한 고소장은 접수된 사실이 없다"며 "박봄은 모든 활동을 중단하고 치료 및 회복에 전념하고 있다. 당사는 아티스트가 건강을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>