'드라마 강국' 멕시코에 한국 연속극 작법 차용 작품 등장

제작자 "슬로우 모션, 몽환적 장면, 세심한 CG 후처리 등 반영"

'서울 유학 꿈꾸는 K팝 팬 여학생과 두 남학생 사이 이야기' 스토리도 익숙

전 세계적 인기 TV방송 장르인 '텔레노벨라'(TV연속극) 강국인 멕시코에서 한국 드라마 작법을 차용한 작품이 나왔다.



TV아스테카와 함께 멕시코 양대 전국 방송 네트워크로 꼽히는 텔레비사 우니비시온의 카날 5는 27일(현지시간) 20부작 드라마 '애정 계약, 너랑 나랑'(Contrato de Corazones, Tu y Yo) 첫 화를 방영한다고 23일 밝혔다.

텔레비사 우니비시온 제공. 멕시코시티=연합뉴스

카날 5는 이 작품에 대해 "세계적으로 유명해진 K드라마에서 영감을 받은 시리즈"라며 "엘리트 학교를 배경으로 남녀 주인공 사이에 벌어지는 운명의 장난 같은 이야기를 그리고 있다"고 소개한다.



줄거리는 한국 시청자에게도 익숙한 패턴으로 흘러간다.



K팝 광팬인 여학생 '페리'는 서울에서 패션 디자인을 공부하겠다는 꿈을 품고 명문 학교에 우여곡절 끝에 장학금을 받으며 다니게 된다. 다만 가난한 집안이라는 출신 배경을 숨긴 채 지내다가, 이 사실을 우연히 알게 된 '세바스티안'과 계약을 맺고 연인인 척하며 학교생활을 이어간다.



어머니의 죽음에 대한 죄책감으로 주변과 거리를 둔 채 지내던 '세바스티안'은 그러나 과거 여자친구 문제로 멀어진 옛 친구 '마테오'와 갈등을 빚게 된다. 카리스마 넘치는 인기만점 농구부 주장 '마테오'는 '페리'에게 매료된 나머지 모든 수단을 동원해 '세바스티안'과 치열한 경쟁을 벌인다.



한국에서 유행했던 청춘 멜로물들을 연상케 하는 이 작품은 특히 카메라 워크와 시퀀스 구성에서도 한국적인 풍미를 가미했다고 제작자들은 전했다.



에두아르도 무르기아 감독은 이 작품과 관련한 설명에서 "전통 멜로 드라마 구조와 미덕은 유지하면서 K드라마 포맷의 특징을 반영했다"면서 "몽환적 장면을 늘려 편집한다든지 슬로우 모션을 적극적으로 삽입한다든지 하는 게 그 사례"라고 전했다.



그는 또 컴퓨터그래픽(CG)이나 색 보정 같은 후반 제작을 세심하게 작업하거나 한국식 로고 또는 아이콘에서 영감을 받은 소품을 세팅해 "올드 드라마 팬과 젊은 시청자 모두에게 어필하고자 했다"고 강조했다.



매우 두터운 TV 드라마 팬층을 보유하고 있는 것으로 알려진 멕시코에서 이 작품처럼 한국 드라마의 특징적 요소를 적극적으로 도입한 건 전례를 찾기 어렵다.



라틴아메리카에서 멕시코는 직역하면 'TV소설'이라는 뜻의 텔레노벨라를 위시한 TV 드라마 콘텐츠 강국 중 하나다. 브라질·콜롬비아 등과 더불어 미국과 유럽 등 100여개국에 30여개 언어로 번역해 작품을 수출하고 있다고 한다.



멕시코 내 시청률도 굉장히 높은데, 예컨대 지난 3월 종영된 '가르시아 부인의 딸들'(Las hijas de la senora Garcia·82부작)의 경우 마지막 화 시청자 수가 750만명에 달한 것으로 현지 방송가 전문 매체는 집계했다.

<연합>