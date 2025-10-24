"열까지 받았어?" 서인영, 9년 만에 '가인과 '불화설'에 입 열었다

그룹 '쥬얼리' 출신 가수 서인영이 그룹 '브라운 아이드 걸스' 출신 가인과 사이에서 9년 전 불거졌던 불화설에 대해 입을 열었다.

지난 23일 서인영이 진행한 라이브 방송에서 한 팬은 그녀에게 가인과 사이가 어떤지 물었다.

서인영은 "가인이랑 친하다. 나도 그때 너무 섣부르게 선배답지 못했다. 나도 상처 받았던 부분이 있었다"고 털어놨다.

그러면서 "같이 잘 풀었다. 더 이상 이슈 만들지 맙시다. 무슨 일 없었어. 그건 내가 유튜브에서 모든 걸 다 꺼내겠다. 여기는 가볍게 가자"라고 부연했다.

앞서 2015년 두 사람이 MBC TV 토크 예능물 '라디오스타'에 함께 출연했을 당시 신경전을 벌이면서 온라인에선 불화설이 나왔다.

가인은 해당 방송에서 데뷔 초 많은 나이를 숨겼던 나르샤에게 그녀보다 나이가 어린 서인영이 반말을 하면서 당시 자신이 열을 받았다고 고백했다.

무엇보다 나르샤가 나이가 많다는 것을 나중에 서인영이 안 후에도 그녀의 말투가 변하지 않았다고 꼬집었다.

서인영은 "(나르샤가) 너무 다소곳하게 인사하고 너무 귀엽게 생겨 동생인 줄 알았다"고 해명했다.

그러면서 "열까지 받았어? 네가? 계속해봐. 열 받아서 뭐 어쨌다고"라며 장난처럼 가인에게 발끈했는데, 방송 내내 그녀의 표정이 좋지 않았다는 누리꾼들의 반응이 이어졌다.

이후 온라인에선 두 사람의 사이, 가요계 선후배 관계에 대한 갑론을박이 일기도 했다.

서인영은 그러자 당시 소셜 미디어를 통해 "촬영장에서 문제가 없었다. 평소 잘 지내는 관계다. 난 예의를 중요하게 여긴다"고 거듭 강조했다.

