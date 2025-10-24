코스피, 상승 출발하며 3900선 재돌파…사상 최고치 또 경신

코스피가 24일 상승 출발해 3900선을 재돌파하며 장중 사상 최고치를 또 경신했다.

24일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

이날 오전 9시3분 코스피는 전장보다 56.61포인트(1.50%) 상승한 3903.17에 거래되고 있다. 이는 전날 세운 장중 최고치 3902.21을 하루 만에 갈아치웠다.

지수는 전장 대비 47.67포인트(1.24%) 오른 3893.23으로 출발해 상승세를 키워나가고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 8.02포인트(0.92%) 오른 880.05다.