코스피, 상승 출발하며 3900선 재돌파…사상 최고치 또 경신

코스피가 24일 상승 출발해 3900선을 재돌파하며 장중 사상 최고치를 또 경신했다.
이날 오전 9시3분 코스피는 전장보다 56.61포인트(1.50%) 상승한 3903.17에 거래되고 있다. 이는 전날 세운 장중 최고치 3902.21을 하루 만에 갈아치웠다.
지수는 전장 대비 47.67포인트(1.24%) 오른 3893.23으로 출발해 상승세를 키워나가고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 8.02포인트(0.92%) 오른 880.05다.
코스피가 24일 상승 출발해 3900선을 재돌파하며 장중 사상 최고치를 또 경신했다.
이날 오전 9시3분 코스피는 전장보다 56.61포인트(1.50%) 상승한 3903.17에 거래되고 있다. 이는 전날 세운 장중 최고치 3902.21을 하루 만에 갈아치웠다.
지수는 전장 대비 47.67포인트(1.24%) 오른 3893.23으로 출발해 상승세를 키워나가고 있다. 같은 시각 코스닥 지수는 8.02포인트(0.92%) 오른 880.05다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지