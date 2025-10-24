'9골 3도움' 손흥민, 단 10경기 뛰고 MLS 신인상 후보

한국 남자 축구 대표팀의 간판스타 손흥민(33·로스앤젤레스FC)이 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS) 신인상 후보에 이름을 올렸다.

MLS 사무국은 24일(한국 시간) 2025시즌 개인상 각 부문 후보를 발표했다.

지난 8월 잉글랜드 프로축구 프리미어리그(EPL) 토트넘홋스퍼를 떠나 로스앤젤레스FC(LAFC) 유니폼을 입은 손흥민은 신인상 후보에 올랐다.

독일 프로축구 분데스리가, EPL 등 유럽 빅리그를 10년 넘게 누볐지만, MLS는 첫 시즌인 만큼 신인상 후보로 선정됐다.

손흥민은 LAFC 소속으로 MLS 정규리그를 단 10경기만 소화했으나, 9골3도움으로 엄청난 기록을 쌓았다.

LAFC는 이런 손흥민의 활약에 힘입어 서부 콘퍼런스 3위를 기록, 플레이오프에 올랐다.

손흥민은 앤더스 드라이어(샌디에이고), 필립 진커나겔(시카고 파이어)과 수상을 경쟁한다.

34경기 19골17도움을 한 드라이어는 MLS 최우수선수(MVP) 후보에도 이름을 올렸다.

진커나겔은 33경기에 출전해 15골13도움을 작성했다.

손흥민의 팀 동료인 데니스 부앙가는 MLS MVP 후보로 선정됐다.

29골로 득점왕에 오른 '축구의 신' 리오넬 메시(인터 마이애미), 샘 서리지(내슈빌), 에반데르(신시내티) 등과 MVP를 경쟁한다.

올해의 감독 후보로는 브래들리 카넬 필라델피아 감독, 예스퍼 쇠렌센 밴쿠버 감독, 마이키 바라스 샌디에이고 감독 등이 뽑혔다.

<뉴시스>