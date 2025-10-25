이랜드 스파오, ‘뿔바투’ 협업 컬렉션 공개

이랜드월드의 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 스파오가 아티스트 ‘투모로우바이투게더‘의 공식 캐릭터 ‘뿔바투’와 협업한 컬렉션을 24일 출시한다고 밝혔다. 뿔바투는 투모로우바이투게더의 공식 캐릭터다.

이번 협업 컬렉션은 ‘스파오에 착륙한 다섯 친구들‘이라는 컨셉으로 기획됐다. △최용멍 △황춘 △밤긋 △다고냥 △흠냐링 다섯 캐릭터의 각기 다른 개성을 담아 포근한 겨울 분위기를 연출했다.

이랜드 스파오, ‘뿔바투’ 협업 컬렉션. 이랜드 제공

컬렉션은 △수면파자마 5종 △트랙재킷 1종 △담요 1종 △양말 5종 등 일상에서 편안하게 착용할 수 있는 아이템들로 구성됐다. 이번 컬렉션 출시를 기념해 스파오 강남2호점에서는 뿔바투 캐릭터를 활용한 포토존을 선보인다.

이랜드 스파오 관계자는 “스파오는 글로벌 인기를 구가하는 투모로우바이투게더의 공식 캐릭터와 함께 겨울 협업 컬렉션을 선보일 수 있어 기쁘다”고 며 “이번 협업을 통해 K팝 팬들에게 특별한 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

스파오와 뿔바투 협업 컬렉션은 이날 오전 11시부터 스파오 공식 온라인몰 스파오닷컴과 오프라인 스파오 강남2호점, AK플라자 홍대점, 명동점, 서면중앙점, 대구동성로점 5곳에서 만나볼 수 있다.