이랜드 스파오, ‘뿔바투’ 협업 컬렉션 공개

입력 : 2025-10-25 06:04:30
수정 : 2025-10-25 06:04:29
김희정 기자 hee@segye.com
이랜드월드의 SPA(제조·유통 일괄) 브랜드 스파오가 아티스트 ‘투모로우바이투게더‘의 공식 캐릭터 ‘뿔바투’와 협업한 컬렉션을 24일 출시한다고 밝혔다. 뿔바투는 투모로우바이투게더의 공식 캐릭터다.

 

이번 협업 컬렉션은 ‘스파오에 착륙한 다섯 친구들‘이라는 컨셉으로 기획됐다. △최용멍 △황춘 △밤긋 △다고냥 △흠냐링 다섯 캐릭터의 각기 다른 개성을 담아 포근한 겨울 분위기를 연출했다.

이랜드 스파오, ‘뿔바투’ 협업 컬렉션. 이랜드 제공

컬렉션은 △수면파자마 5종 △트랙재킷 1종 △담요 1종 △양말 5종 등 일상에서 편안하게 착용할 수 있는 아이템들로 구성됐다. 이번 컬렉션 출시를 기념해 스파오 강남2호점에서는 뿔바투 캐릭터를 활용한 포토존을 선보인다.

 

이랜드 스파오 관계자는 “스파오는 글로벌 인기를 구가하는 투모로우바이투게더의 공식 캐릭터와 함께 겨울 협업 컬렉션을 선보일 수 있어 기쁘다”고 며 “이번 협업을 통해 K팝 팬들에게 특별한 경험을 제공할 것”이라고 말했다.

 

스파오와 뿔바투 협업 컬렉션은 이날 오전 11시부터 스파오 공식 온라인몰 스파오닷컴과 오프라인 스파오 강남2호점, AK플라자 홍대점, 명동점, 서면중앙점, 대구동성로점 5곳에서 만나볼 수 있다.

김희정 기자

