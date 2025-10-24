명품 지방시 후손과 한국 신부 결혼식…프랑스 언론이 극찬한 이유는?

지난 8월 프랑스 파리에서 결혼식 올려

프랑스 언론 “올해 사교계 최고 결혼식”

프랑스 명품 지방시(Givenchy)의 창립자 후손 션 태핀 드 지방시가 한국계 연인 정다혜씨와 부부의 연을 맺었다.

신랑 션 태핀 드 지방시(왼쪽)과 신부 정다혜씨. 정씨 인스타그램 캡처

23일(현지시각) 영국 데일리메일 등 현지 매체에 따르면 20대 후반인 동갑내기 부부는 지난 8월 프랑스에서 성대하게 결혼식을 치른 것으로 전해졌다.

두 사람은 지난 2018년 캐나다 몬트리올의 맥길대학교에 신입생 환영회에서 만났다. 이후 연인 사이로 발전해 미국 뉴욕에서 약혼했고 이곳에서 함께 거주하며 약 1년간 결혼을 준비했다.

신랑 션은 현재 경매사 크리스티의 상업금융 애널리스트 근무 중이다. 신부 정씨는 서울에서 태어나 미국과 캐나다에서 성장했다. 이후, 뉴욕 컬럼비아대 MBA를 마친 뒤 션의 삼촌이 운영하는 보석 브랜드 태핀에서 일하고 있다.

이들은 지난 8월 프랑스 파리에 있는 지방시 가문 소유 생트클로디드 대성당에서 성대한 결혼식을 올렸다. 두 사람 모두 가톨릭 신자여서 미사 예식을 선택한 것으로 알려졌다.

28일부터 30일간 축하행사가 진행됐다. 첫날은 파리의 미슐랭 레스토랑 라 퐁텐 가용에서 리허설 디너 파티가 열렸다. 이날 정씨는 빅토리아 베컴의 드레스와 함께 한국 브랜드 ‘김해김’의 아이보리색 재킷을 걸쳤다.

사진=정씨 인스타크램 캡처

대미를 장식한 본 결혼식에서 정씨는 한국계 디자이너 앤드류 권이 제작한 웨딩드레스를 입었다. 어깨를 드러낸 튜브톱 실크 드레스와 함께 양팔을 풍성한 주름 장식으로 감싸는 케이프가 돋보였다. 두 사람의 약혼반지와 결혼반지 모두 삼촌인 제임스 드 지방시의 맞춤 주얼리 브랜드인 태핀 제품으로 알려졌다.

프랑스 현지 언론은 두 사람의 결혼식을 두고 “올해 사교계 최고의 결혼식”으로 꼽기도 했다.

두 사람은 “서로 다른 문화와 배경을 가졌지만 파리의 낭만 속에서 공통의 언어를 찾았다”며 “패션과 사랑, 가족이 하나로 어우러진 순간이었다”고 결혼 소감을 전했다.