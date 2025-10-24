“무알코올로 가볍게 즐긴다”…하이트진로, 동원 상상육포와 ‘캠핑 필승 조합’ 제안

하이트진로음료는 가을 캠핑 시즌을 맞아 동원F&B의 프리미엄 육포 브랜드 ‘상상육포’와 협업 기획전을 진행한다고 24일 밝혔다.

이번 기획전은 최근 확산하고 있는 무알코올 트렌드에 맞춰, 국내 1위 무알코올 맥주맛 음료 ‘하이트제로0.00’과 캠핑 대표 안주인 상상육포를 결합해 ‘알코올 부담 없이 즐기는 캠핑 필승 조합’을 제안한다.

하이트진로음료는 캠핑이 일상화된 MZ세대의 여가 트렌드 속에서 트렌디한 무알코올 음용 문화와 프리미엄 안주의 새로운 페어링 경험을 제공한다는 계획이다.

기획전은 동원몰과 진로토닉몰, 하이트진로음료 네이버 스마트스토어에서 순차적으로 진행된다. 10월에는 동원몰에서 ‘하이트제로0.00&상상육포’ 기획 세트를, 11월부터는 진로토닉몰과 하이트진로음료 네이버 스마트스토어를 통해 ‘하이트제로0.00 포멜로향&상상육포’와 ‘하이트제로 0.7%&상상육포’ 기획 세트를 한정 판매한다. 기획 세트 모두 오리지널, 비프앤치즈, 불닭BBQ 맛의 상상육포 중에서 선택할 수 있다.

하이트진로음료 공식 인스타그램에서는 소비자 참여 이벤트도 진행된다. 인스타그램을 팔로우하고, 기획 세트를 함께 즐기고 싶은 친구를 댓글에 태그하면 응모가 완료된다.

이벤트는 11월 2일까지 진행되며, 추첨을 통해 30명에게 하이트제로0.00 1박스와 상상육포 3봉 세트를 증정한다.

하이트진로음료 관계자는 “이번 동원F&B 상상육포와의 협업은 무알코올 음료가 단순 대체재가 아닌, 트렌디한 여가 문화 속에서 즐기는 새로운 형태의 라이프스타일 음료로 확장될 수 있음을 보여주는 시도”라며 “앞으로도 무·비알코올 맥주 라인업을 중심으로 다양한 협업을 전개해 MZ세대 소비자와의 감각적인 소통을 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 하이트제로0.00은 2012년 11월 국내 최초로 출시된 무알코올 맥주맛 음료로, 현재까지 무·비알코올 맥주 시장에서 점유율 1위를 유지하고 있다. 올해 상반기 94억 원의 판매액으로 점유율 37.5%를 달성했다. 이는 2024년 대비 2.2%p, 2023년 대비 6%p 상승한 수치다.