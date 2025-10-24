추성훈, 父 산소서 울컥 "골프 치다 심장마비…아직 계신 느낌"

추성훈. 유튜브 채널 '추성훈' 캡처

이종격투기선수 겸 방송인 추성훈이 돌아가신 아버지에 대한 그리움을 전했다.

그는지난 23일 유튜브 채널 '추성훈'에 올라온 영상에서 일본 오사카에 있는 본가를 찾았다.

추성훈은 "딸 사랑이 등·하교 때문에 시호랑 도쿄에 계신다. 어머니가 없어서 본가로 왔다"고 말했다.

이어 그는 한 식당으로 향했다. 제작진이 "아르바이트 2시간 하고 잘렸다더라"라고 하자 추성훈은 "배달 가라고 했는데 어딘지 못 찾았다. 결국 사장님이 날 잘랐다"고 했다.

추성훈은 "집에 돈이 없어서 부모님한테 말도 못하니까 조금이라도 직접 벌려고 했었다. 노가다도 했다"고 덧붙였다.

사진=유튜브 채널 '추성훈' 캡처

이후 그는 아버지 산소로 이동했다. 추성훈은 "한국에서 일하고 있을 때 일본에 있는 친척한테 아버지가 쓰러졌다고 연락왔었다"고 말했다.

그는 "골프 하다가 갑자기 쓰러지셔서 심장마비로 돌아가셨다"며 "자기가 좋아하는 거 하시다가 돌아가셔서 좋은 거다"라고 했다.

추성훈은 "(아버지가) 없지만 있는 것 같고, 영상이나 사진을 가끔씩 보면 진짜 돌아가신 건지 (안 믿긴다)"라고 말했다.

<뉴시스>