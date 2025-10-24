정청래 “오세훈, 다음 서울시장 어려워”…‘명태균 게이트’ 공세

더불어민주당 정청래 대표가 24일 최고위원회의에서 “어제 국감의 최고 하이라이트는 오세훈 시장과 명태균 증인의 만남이었다”며 “국감을 보니 ‘오세훈은 끝났다’는 생각이 들었다”고 말했다.

정치 브로커 명태균 씨가 23일 서울 중구 서울시청에서 열린 2025년 국회 행정안전위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 오른쪽은 오세훈 서울시장. 연합뉴스

정 대표는 “명태균 증인은 당당했고, 오세훈 시장은 11월8일 특검의 오세훈·명태균 대질 신문을 이유로 대부분의 질문을 회피했다”며 “제가 봐도 참 딱하고 옹졸했다”고 말했다. 그는 “오세훈 시장은 아마도 인생 최대의 위기이자 치욕스러운 날이었을 것”이라며 “오세훈은 ‘웬만한 변호사를 사도 커버가 불가능하겠다. 다음 서울시장은커녕 정상적인 사회생활도 보장하기 어렵겠다’는 생각이 들었다”고 덧붙였다.

전날 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에는 정치 브로커 명태균씨와 오세훈 서울시장이 참석했다. 민주당 의원들은 명씨를 증인석에 세우고 오 시장을 향해 2021년 서울시장 보궐선거 당시의 여론조사비 대납 의혹을 집중적으로 추궁했다. 오 시장은 “수사기관에서 밝혀야 하므로 사실관계에 관한 답변을 자제할 수밖에 없다”는 원칙적 입장을 밝혔다.

민주당 김병주 최고위원도 “행안위 서울시 국감에서 오세훈 시장을 본인의 실정과 의혹 지적에 책임 회피로 일관했다”고 비판했다. 그는 오 시장이 명씨의 폭로에 재판 수사 대비를 운운하면서 변명으로 일관했다며 “특검은 이러한 오세훈에 대한 수사를 철저히 하라”고 촉구했다.

김 최고위원은 “오 시장이 정책 실패 지적에 궤변, 남 탓, 비아냥 태도를 보였다”고도 했다. 오 시장이 한강 버스 졸속 추진 지적에 “교통이 꼭 빨라야 하나” 라고 답하고, TBS 민영화 추진에 관련해서 민간 투자 법적 불가능한 지적에 민주당 시각이라고 비아냥댔다는 것이다. 김 최고위원은 토지거래허가제 혼란에 대해서는 부동산 실패 반성 없이 국민의힘과 현 정부 책임 전가에 열을 올렸다고도 지적했다.