서동주, VIP 행사장서 쫓겨나 "차 돌려서 나가라고…"

변호사 겸 방송인 서동주가 VIP 행사장에서 겪은 민망한 일화를 전했다.

지난 23일 유튜브 채널 '서동주의 '또.도.동''에는 '구독자 여러분! 저희 집으로 초대합니다. 동주네 플리마켓 OPEN!'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 서동주는 "다름이 아니고 저희 동네에서 11월1일에 플리마켓을 열어볼까 해서 물건을 좀 모아보려고 카메라를 켰다"고 말했다.

"장소는 저희 집 근처에 있는 카페 혹은 저희 집 마당에서 하는 것, 두 가지를 생각하고 있다"며 플리마켓에서 나오는 수익금을 기부할 예정이라고 밝혔다.

서동주는 "창동 팝업은 성수동, 압구정, 홍대 팝업처럼 힙한 느낌은 아니다. 동네잔치 느낌이다. 동네 분들도 판매할 물건을 갖고 오실 것 같다. 저는 비록 명품이 없지만 다른 분들이 명품을 갖고 올테니 기대해주면 좋을 것 같다"고 했다.

유튜브 제작진은 "명품을 안 사는 이유가 있냐"고 물었다.

서동주는 "일단은 가죽을 최대한 소비 안 하려는데 명품은 가죽인 경우가 많다. 가죽 아닌 명품은 쓸 때도 있다"고 답했다. "또 하나는 제가 부유한 스타일이 아니다. 수준에 맞게 사는 것"이라고 말했다.

서동주는 "옛날에 한 번 촬영할 때 저를 절약 정신이 투철하고 검소한 사람으로 촬영하고 싶어 했던 제작진이 계셨다. 제가 감히 말씀드린 게 저는 검소한 게 아니고 절약하는 게 아니고 그냥 내 수준에 맞게 살고 있는 거고 나중에 돈을 벌면 펑펑 쓸 수도 있는데 나를 너무 절약하는 사람으로 만들면 나중에 내가 못 쓰지 않겠느냐고 거부한 적이 있다"고 털어놨다.

이어 "얼마 전에 VIP 행사가 있었다. 큰 브랜드의 행사에 갔다. 제가 경차를 탄다. 행사에 경차를 타고 갔는데, 다 엄청 좋은 차들이 줄줄이 있는데 제가 그 사이에 낀 거다. 그 일하시는 분들이 잘못 온 줄 알고 돌려 나가라고 했다"고 덧붙였다.

서동주는 "앞에 브랜드 행사장이 통유리로 된 곳이어서 안에서 너무 많은 직원들이 저를 쳐다보고 있던 거다. 평소에 그런 거 진짜 신경 안 쓰는데 약간 민망하더라. 내가 더 당당해야지' 싶었다. 경차가 진짜 편하고 좋다. 이것만큼 좋은 차가 없다. 더욱 당당해야 겠다면서 마인드 컨트롤을 했다"고 밝혔다.

한편 서동주는 코미디언 고(故) 서세원과 모델 출신 방송인 서정희의 딸이다. 서동주는 최근 에세이 '완벽한 유결점'을 냈다. 변호사이자 방송인, 작가로 살아온 서동주가 자신의 삶에서 마주한 균열과 결점, 그리고 그 속에서 발견한 힘을 기록한 책이다.

