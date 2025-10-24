서인영, 가인과 '불화설' 9년 만에 해명 "선배답지 못했다…잘 풀어"

서인영(왼쪽), 가인. 뉴스1

가수 서인영이 브라운아이드걸스 가인과의 불화설에 대해 9년 만에 입을 열었다.

서인영은 최근 사회관계망서비스(SNS) 라이브 방송을 진행하며 팬들과 소통하던 중 가인과의 사이를 묻는 말에 "나 가인이랑 친하다"라며 "나도 그때 너무 섣부르게 선배답지 못했던 것 같고, 나도 상처받았던 부분이 있었다"라고 언급했다.

이어 "같이 잘 풀고, 가인이랑 친하다"라며 "더 이상 이슈 만들지 맙시다"라며 불화설을 일축했다.

그러면서 서인영은 가인과의 사이에 무슨 일이 있었냐고 묻자 "(무슨 일) 없었다"라며 "내가 그건 유튜브에서 모든 걸 다 꺼내겠다, 여기는 가볍게 가자"라고 얘기하며 화제를 돌렸다.

두 사람의 불화설은 지난 2016년 방송된 MBC '라디오스타'에서 가인이 서인영에 대한 감정을 고백하면서 불거진 바 있다.

당시 서인영과 함께 '라디오스타'에 출연한 가인은 "데뷔 초 인영 언니가 나르샤 언니가 귀여웠나 보다"라며 "그래서 인영 언니가 '얘 너무 귀엽다'는 식으로 얘기를 했다"라고 얘기했다.

이에 서인영은 "(나르샤가) 너무 다소곳하게 인사를 하고 너무 귀엽게 생겨서 동생인 줄 알았다"라고 말했다.

가인은 이때 "저는 (나르샤가) 팀 언니니까 인영 언니가 나이가 더 어린데 나르샤 언니한테 '얘 너무 귀엽다' 이러니까 처음에는 열이 받았다"라고 감정을 얘기했고, 서인영은 "열까지 받았어? 네가? 계속해 봐"라며 "열 받아서 뭐 어쨌다고"라고 맞받아쳐 논란이 일었다.

또한 방송 직후 서인영은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "사람 바로 옆에 앉혀놓고 열 받았다는 표현은 좀 아니었다는 생각이 든다"라며 "그것도 개인적인 자리도 아닌 방송에서 말이죠"라고 불쾌한 심경을 드러냈다. 또한 "(나르샤) 본인과 풀고 간 일을 몇 년이 지난 지금 얘기를 꺼내는 게 이해가 되지 않는다"라며 "당사자도 아닌 본인이 선배에게 열 받았네 머네 하길래 너무 당황했다"라고 지적하면서 불화설이 제기됐다.

<뉴스1>