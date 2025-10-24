10만 줄 준비했는데…‘김천김밥축제’ 발칵 뒤집힌 이유? [수민이가 궁금해요]

수돗물서 깔따구 유충 의심되는 물질 발견

'25일 개막' 김천김밥축제 용수 공급 '비상'

경북 김천시 수돗물에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견돼 김천김밥축제 용수 공급에 비상이 걸렸다. 깔따구는 모기와 비슷하게 생긴 곤충의 일종이다. 깔따구 유충으로 확인될 경우 수돗물 음용을 중지해야 한다.

24일 김천시에 따르면 지난 22일 황금정수장에서 채취한 시료에서 깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견됐다.

지난 2024년 10월 열린 김천김밥축제에서 용기에 담겨져 제공된 김밥들. 김천시 제공

해당 시료를 분석한 경북보건환경연구원은 해당 물질이 깔따구 유충으로 보인다고 김천시에 통보했다.

이에 김천시는 지난 23일 황금정수장과 관내 배수장 3곳 등을 검사한 결과 깔따구 유충으로 의심되는 물질을 추가로 발견했다.

깔따구 유충으로 의심되는 물질이 발견된 황금정수장과 김천시 관내 배수장에서는 환경청과 낙동강 수도지원센터 관계자 등이 깔따구 유충 유입 경로를 확인하는 역학조사 중이다.

김천시 관계자는 "현재 시료에서 발견된 물질이 깔따구 유충으로 의심되는 상태로, 국립생물자원관에 시료 분석을 요청했다"며 "깔따구 유충으로 확인되는 경우 수돗물 직접 음용 중지 권고 등을 발표할 예정"이라고 말했다.

사진=게티이미지뱅크 제공

이 때문에 당장 25일 개막을 앞둔 김천김밥축제의 용수 공급에도 비상이 걸렸다.

김천김밥축제장의 조리용수로 수돗물을 사용할 예정이었지만, 깔따구 유충 의심물질 발견으로 조리용수와 음용수 사용에 제동이 걸렸다.

이에 김천시는 16t 화물차 10대를 수배해 시중에 판매하는 500mm 생수 10만병과 2L 생수 3000명을 예비비로 긴급 구매해 김밥축제장부스에 긴급 배포할 계획이다. 이후 추가로 500mm 생수 10만병, 2L 생수 3000병을 추가로 배포할 예정이다.

김천김밥축제 관계자는 "깔따구 유충이 확인돼도 수돗물을 끓여서 사용하는 경우 인체에 무해하지만, 축제장을 방문하는 관람객들의 안전을 위해 음용수와 조리용수 모두 생수를 사용할 예정"이라고 말했다.

사진=게티이미지뱅크 제공

한편 김천시는 25~26일 대항면 사명대사공원 일대에서 ‘제2회 김천김밥축제’를 연다.

시에 따르면 김밥 판매 부스는 작년 8개에서 올해 32개 4배나 늘렸다. 김천 명품 로컬 김밥을 비롯해 전국의 이색 김밥, 방송에 소개된 '남보라 김밥', 프랜차이즈 김가네 팝업스토어 등에서 다양한 메뉴를 선보일 예정이다.

김천시는 “지난해 ‘김밥 없는 김밥축제’라는 지적이 있어 올해는 김밥 10만분 이상을 준비했다”며 “전국 각지에서 김밥을 공수해 온다”고 말했다.