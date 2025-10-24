민중기 특검 ‘미공개 정보 주식거래 의혹’, 종로경찰서가 수사

박정보 서울경찰청장, “절차에 따라 철저히 수사하겠다”

경찰이 김건희씨 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사의 ‘미공개 정보 이용 주식거래 의혹’에 대한 고발장을 접수해 수사하고 있다고 23일 밝혔다.

박정보 서울경찰청장은 이날 국회 행정안전위원회의 국정감사에서 국민의힘 박덕흠 의원의 민 특검 관련 수사 상황을 묻는 말 “지금 자본시장법 위반으로 고발장이 접수돼 종로경찰서에서 수사를 진행하고 있다”며 “절차에 따라 철저히 수사하겠다”고 답했다.

박 의원은 “국민들이 이 의혹을 많이 얘기하고 있는 만큼 민 특검에 대한 미공개 정보 이용 여부를 철저히 수사해야 한다”며 “종로서에서 하는 것보다 서울청으로 가져와서 (수사) 부탁한다”고 말했다. 이에 박 청장은 “철저히 수사하겠다”고 했다.

민 특검은 고법 부장판사 시절이던 2010년 태양광 소재 업체 네오세미테크의 주식을 매도해 1억5000만원 이상의 수익을 낸 것이 알려져 논란이 일었다. 네오세미테크는 분식회계 의혹 등이 불거지며 2010년 8월 상장 폐지됐다. 개인 투자자 7000여명이 4000억원 넘는 손해를 봤지만, 민 특검은 거래정지 직전 보유 주식을 처분해 억대 수익을 냈다.

당시 회사 대표였던 오모씨와 사외이사였던 양재택 변호사가 민 특검의 대전고·서울대 동기 동창인 점이 알려지며 미공개 정보이용 의혹이 불거졌다. 이에 국민의힘은 지난 22일 민 특검을 고발했다.

논란이 확산되자 민 특검은 지난 20일 “개인적인 주식거래 관련 논란이 일어 죄송하다”며 “주식 취득과 매도 과정에 미공개 정보이용 등 위법 사항은 없었다”고 직접 입장을 밝혔다.