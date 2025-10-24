KT 소액결제 범행 기지국 장비, 상당수 중국산

KT 무단 소액결제 사건의 범행 핵심 도구인 불법 통신 장비의 핵심 부품이 대부분 중국제인 것으로 나타났다.

24일 경찰에 따르면 지난 14일 구속 기소된 중국 국적 40대 A씨와 B씨가 범행에 사용한 27개의 네트워크 장비 중 다수가 중국산 제품인 것으로 드러났다.

서울 종로구 KT광화문빌딩의 모습. 뉴스1

경찰이 입수한 범행 장비는 라면 상자 크기의 박스 2개에 나눠서 담겨 있었는데, 27개의 부품이 하나의 세트를 이루고 있는 것으로 파악됐다.

이 중 불법 초소형 기지국(펨토셀) 기능에 필요한 핵심 부품 다수가 중국에서 생산된 것으로 파악됐다.

경찰은 해당 장비들을 해커 일당이 직접 제조해 사용했을 가능성은 작을 것으로 보고 있다. 중국 내에서 유통되는 통신장치 등을 입수해 범행에 이용했을 것으로 풀이된다.

입수한 장비 중 KT가 사용하던 펨토셀의 부품으로 보이는 것은 나오지 않았다.

앞서 경기남부경찰청 사이버수사과는 지난 2일부터 이 장비에 대한 검증에 돌입해 이달 중순 1차 검증을 마무리 지었다.

이 불법 통신 장비는 A씨 등 2명을 검거한 지난달 16일 평택항 인근에서 보따리상을 통해 중국으로 반출되기 직전에 압수한 것들이다.

경찰은 불법 통신 장비 검증 과정에서 범행에 쓰인 것으로 알려진 기지국 아이디(셀 아이디)가 4개 말고도 몇 개 더 있다는 사실을 파악해 압수한 것 외에 제2, 제3의 불법 통신 장비가 있을 가능성을 열어두고 조사 중이다.

경찰 관계자는 "조사가 진행 중이라 구체적으로 밝힐 순 없지만 복수의 장비가 중국 제품이고 이들 없이는 펨토셀 기능을 하지 못하는 것은 맞다"며 "장비가 어떤 방식으로 작동했는지는 아직 조사가 필요한 부분이 많다"고 말했다.