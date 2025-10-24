서울시, 무인양품과 지역·청년·소비자를 잇는 '연결되는 시장' 개최 [오늘, 특별시]

서울시가 글로벌 브랜드 무인양품(無印良品) 코리아와 손잡고 청년 로컬상품의 판로 개척을 지원한다.

시는 25∼26일 서울 영등포구 무인양품 타임스퀘어점에서 ‘연결되는 시장’ 팝업마켓을 운영한다고 24일 밝혔다.

‘넥스트로컬’ 1기부터 6기까지 총 11개 팀이 참여해 전국 각지의 자원을 활용한 제품을 선보일 예정이다. 넥스트로컬은 서울 청년이 서울 밖 지역 자원을 활용해 창업할 수 있도록 지원하는 서울시 사업이다. 시는 이번 연결되는 시장이 서울 청년 창업가들에게 무인양품 숍인숍 입점, 테마 전시회 등 다양한 협업 기회가 될 것이며 나아가 해외 로컬 브랜드와 교류하는 등 글로벌 시장 진출 기반을 마련하는 마중물이 될 것이라 기대하고 있다.

참여 기업은 고객 라이프스타일에 맞춘 6개 주제 △단백질 가득, 지속 가능한 먹거리 △간단하게 완성하는 근사한 요리 △건강하고 맛있는 간식 △사람과 문화를 잇는 지역의 맛 △나를 챙기는 하루 한 잔 △우리 땅에서 찾는 아름다움 등으로 시민을 맞이한다. 판매 주요 품목으로는 디저트, 소스, 차류, 건강 보조·뷰티 제품, 전통주 등이 있다.

곽종빈 시 행정국장은 “무인양품과의 협업을 통해 지역만이 가진 고유한 매력을 재발견하고, 소비자와 생산자가 직접 연결되는 새로운 상생 모델을 제시할 것”이라고 말했다.