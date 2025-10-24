거침없는 베이비몬스터, '위 고 업' MV 1억뷰 돌파

걸그룹 '베이비몬스터'의 신곡 '위 고 업'(WE GO UP) 뮤직비디오가 1억뷰를 돌파했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 24일 밝혔다.

이 뮤직비디오는 전날 오후 9시 16분께 유튜브 조회 수 1억회를 넘겼다.

베이비몬스터. YG엔터테인먼트 제공

이는 지난 10일 공개 이후 13일 만으로, 올해 발표된 K팝 가수의 뮤직비디오 가운데 가장 빠른 속도다.

'위 고 업'은 베이비몬스터의 두 번째 미니 앨범 타이틀곡이다. 더 높은 곳으로 도약하겠다는 베이비몬스터의 포부가 강렬한 브라스 사운드와 어우러진다.

뮤직비디오는 강렬한 분위기를 극대화한 스토리라인과 시네마틱한 연출로 팬들의 호응을 얻고 있다. 멤버들은 각자 캐릭터를 맡아 화려한 액션을 펼친다.

공개와 동시에 영상은 유튜브 '24시간 내 가장 많이 본 동영상'과 '트렌딩 월드 와이드' 1위를 기록했다.

'위 고 업' 퍼포먼스를 담은 영상도 8000만뷰를 기록하며 쌍끌이 인기를 이어가고 있다.

베이비몬스터는 '위 고 업'을 포함해 총 12편의 1억뷰 이상 영상을 보유하고 있다. 누적 조회 수는 60억 회를 돌파해 앞으로의 추이도 기대된다.

<뉴시스>