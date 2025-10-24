故 이건희 회장, 5주기 추도식…유족들 모여 조용히 진행

고 이건희 삼성 선대회장 5주기를 하루 앞둔 24일 삼성 오너가 중심으로 열린 추도식이 조용히 진행됐다,

경기 수원시 선영에서 열린 추도식에는 홍라희 삼성미술관 리움 명예회장, 이재용 삼성전자 회장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장, 김재열 삼성글로벌리서치 사장 등 유족들이 참석했다. 전영현 삼성전자 부회장, 오세철 삼성물산 사장, 홍원학 삼성생명 사장 등 전·현직 경영진 150여명도 선영을 찾았다.

이재용 삼성전자 회장이 24일 경기도 수원시 선영에서 열린 고 이건희 삼성그룹 회장 5주기 추도식에 참석해 있다. 연합뉴스

유족들은 오전 10시40분 전후로 묘소에 도착해 20분간 고인의 업적과 뜻을 기렸다. 이들은 절을 한 뒤 차례로 헌화했다. 가족들과 대화하거나 묘소 주변을 둘러보는 장면도 포착됐다.

이에 앞서 삼성 현직 사장단 50여명이 선영을 찾았고, 오후엔 전직 경영진 100여명이 고인을 추모했다.

이 회장과 사장단은 추도식 이후 경기 용인의 삼성인력개발원에서 오찬을 함께했다. 이 자리에서 이 회장이 새로운 경영 메시지를 낼 수 있다는 관측도 제기된다.

2022년 당시 부회장이었던 이 회장은 추도식 후 사장단에게 “지금은 더 과감하고 도전적으로 나서야 할 때”라며 “어렵고 힘들 때일수록 앞서 준비하고 실력을 키워나가야 한다”고 강조한 바 있다.

20일에는 용인 삼성전자 인재개발원 콘서트홀에서 이 선대회장 5주기 추모 음악회가 열렸다. 음악회에는 유족과 삼성 사장단 등 임직원, 인근 주민, 협력회사 관계사 등 900여명이 참석했다.

삼성은 이날부터 전 임직원 근무 시스템 접속 화면에 ‘시대를 앞선 혜안, 우리의 내일을 비춥니다’라는 문구를 게시했다. 이 선대회장은 2014년 5월 서울 용산구 자택에서 심근경색으로 쓰러진 뒤 6년5개월여간 투병하다 2020년 10월25일 향년 78세를 일기로 별세했다.