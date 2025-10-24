김연경, 은퇴 후 두달간 음주 "간 수치 악화…한 순간에 망가져"

전 배구선수 김연경이 건강검진 당시 간 수치가 높게 나왔다고 말했다.

그는 지난 23일 유튜브 채널 '식빵언니 김연경'에 올라온 영상에서 근황을 밝혔다.

사진=유튜브 채널 '식빵언니김연경' 캡처

김연경은 한강으로 소풍온 적 있냐는 질문에 "국내에서 경기할 때 밤에 한두 번씩 왔었던 것 같다"며 "이 시기에 아는 사람들은 다 한강에 있더라"라고 말했다.

그는 "요즘 운동을 꾸준히 하고 있다. 오늘도 운동하고 씻고 나왔더니 나른해서 좀 자고 싶다"고 했다.

김연경은 "이젠 공식적인 시합을 뛸 것도 없고 진짜 자유다 싶어서 5~7월 달렸다"며 "술도 엄청 마시고 치킨도 매일 먹었다"고 말했다.

그는 "건강검진을 2년마다 하는데 간 수치가 너무 안 좋게 나오고 고지혈증도 있다고 하더라"라고 덧붙였다.

김연경은 "다시 예전 루틴으로 돌아가야겠다 싶어서 요즘 조절하고 있다"고 말했다.

제작진이 "평생 운동을 했는데 두 달 만에 그렇게 되냐"고 묻자 김연경은 "저도 깜짝 놀랐다"며 "망가지는 게 한 순간인 것 같다"고 답했다.

<뉴시스>