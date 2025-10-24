김정민 둘째子 김도윤, 일장기 달고 월드컵 출전 "매우 기뻐"

가수 김정민의 둘째 아들 김도윤(17·일본명 다니 다이치)이 일본 축구 국가대표 자격으로 U-17 월드컵에 나간다.

김정민은 지난 23일 소셜미디어에 "아빠, 엄마는 언제나 응원하고 있어요. 세상에 너를 다 보여주고 와. 사랑한다"는 글과 함께 사진을 올렸다.

가수 김정민(오른쪽)과 둘째 아들 김도윤. 김정민 인스타그램 캡처

앞서 지난 22일 일본 현지 축구 전문 매체 '게키 사카'는 김도윤이 일본 U-17(17세 이하) 대표팀에 추가 발탁됐다고 보도했다.

김도윤은 소속팀을 통해 "일본 U-17 대표팀에 선발돼 매우 기쁘다"며 "이번에도 최선을 다해 뛰면서 좋은 활약을 펼칠 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

그는 본래 일본 축구협회가 발표한 '2025 FIFA U-17' 월드컵 출전 최종명단에 없었으나, 출전 예정이었던 공격수 한 병이 부상으로 김도윤이 대체 선발됐다.

그가 일본 국가대표로 출전하는 것은 이번이 세 번째로, 지난해 사우디아라비아에서 열린 '아시아축구연맹(AFC) 2025 U-17 아시안컵' 예선전 첫 경기 네팔전에서 4골을 넣어 9대 2로 승리했다. 또 직전 경기인 카타르전에선 2골을 기록했다.

한편 김도윤은 김정민과 일본인 아내 타니 루미코 둘째 아들로 한국과 일본 복수 국적을 가졌다.

김정민은 지난 2006년 결혼해 세 아들을 얻었다.

<뉴시스>