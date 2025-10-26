북한 노동신문에 실린 금주의 사진뉴스 [NK 포토이슈]

북한 노동당 기관지인 노동신문에 보도된 사진 중 북한 주민들의 일상생활을 보여주는 사진들을 선별해 주말 온라인 콘텐츠로 게재합니다. 선전용 고화질로 제공된 이 사진들을 잘 살펴보면 북한 주민들의 생활 모습 이면에 비친 갖가지 실상들을 찾아볼 수 있습니다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 24일 "평원군 벼가을은 이미 결속되였고 23일 현재 낟알털기는 72％계선에 이르렀다"며 "손꼽히는 벌방군인 평원군의 전야가 세차게 끓어번지고 있다"고 보도했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 안변군당위원회 간부를 조명하며 농장원들의 투쟁열의를 적극 불러일으키고 있다고 보도했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 20일 평양교원대학을 조명하며 "교원역량강화가 나라의 교육발전"이라고 보도했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 24일 "정치, 경제, 문화 등 모든 분야에 대한 다양하고 풍부한 지식을 담고 있는 책을 많이 읽어야 당 정책으로 튼튼히 무장하고 자연과 사회에 대한 폭넓은 지식과 높은 문화적 소양을 갖춘 혁명 인재가 될 수 있다"고 다그쳤다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 23일 "조선노동당의 여든번째 생일을 성대히 경축하는 뜻깊은 시기에 열린 경공업제품전시회 '경공업발전-2025'가 인민들에게 연일 커다란 기쁨과 환희를 안겨주며 성황리에 진행되고 있다"고 보도했다.

북한 노동당 기관지 노동신문은 이번 주 가을 추수 모습, 평양교원대학 수업 모습, 독서의 중요성 강조, 경공업 제품 전시회 모습을 사진으로 보도했다.

(사진 평양 노동신문=뉴스1)